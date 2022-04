USP St. Pölten-Damen bei Eisenerz nun unter Druck

Werbung

Nach einem glorreichen 3:2-Sieg der USP-Damen am Mittwoch gegen die Eisenerzer Mädls im Relegationsspiel um den Aufstieg in die 2. Bundesliga waren die Erwartungen und Hoffnungen bei der Rückrunde am Samstag zu Hause natürlich groß. Die Steirerinnen hatten den Druck, die Panther-Ladies konnten ohne befreit loslegen.

„Durch druckvolle Services kam es zu Schwierigkeiten im Aufspiel und demzufolge auch in den Angriffsreihen.“ Trainer Manuel Leitgeb analysiert die Niederlage

Vor einer vollgefüllten HTL-Halle mit lautstarken Fans setzten die St. Pöltnerinnen die die Block- und Angriffstaktik der Trainer Manuel Leitgeb und Stefan Ratheyser zunächst auch gut um. Mit schnellen und sehr platzierten Angriffen konnte Marlene Renner zu Beginn einige Punkte herausholen. Bis zum 11:11 lief alles nach Plan.

Doch rasch wurde auch klar, dass sich die Erzbergmadln von der Heimniederlage erholt hatten und Mitte des ersten Satzes erhöhten sie die Schlagzahl merklich. Mit einer Aufschlagserie zogen sie auf 17:12 davon. Am Ende überfuhren sie St. Pöltner Damen im Auftaktsatz noch mit 25:13..

„Durch druckvolle Services kam es zu Schwierigkeiten im Aufspiel und demzufolge auch in den Angriffsreihen“, erläutert Coach Leitgeb. Seine Damen versuchten sich zwar mit aller Kraft gegen die hervorragende Leistung der Gegnerinnen aufzubäumen, aber auch im zweiten Satz erfolglos (17:25).

Hofko: „Traum vom Aufstieg noch nicht ausgeträumt“

Und der dritte Satz schien bei 8:16-Vorsprung der Gäste ebenfalls schon gelaufen, als dann doch die Stimmung in der Halle ihre Wirkung zeitigte. Die Steirerinnen schwächelten kurz und mit einer tollen Block- und Serviceleistung von Cora Weber und schlauen Angriffsaktionen von Charlotte Unfried wurde Punkt für Punkt aufgeholt.

Plötzlich schlich sich auch Nervosität ins Spiel der Erzbergerinnen ein. Immer wieder wurden Eigenfehler erzwungen und die St. Pöltnerinnen kämpften sich auf 23:24 heran. Der Matchball schien bereits abgewehrt, doch nach einer Glanzparade ging der Punkt doch an die Gäste.

„Trotzdem ist der Traum vom Aufstieg noch nicht ausgeträumt“, gibt sich Sektionsleiter Harald Hofko fast trotzig. Er glaubt an die Chance im alles entscheidenden Auswärtsspiel. „Unsere Mädels haben sie einmal in deren Halle bezwungen, sie können es wieder schaffen“, hat er die 13:25, 17:25, 23:25-Niederlage vom Samstag abgehakt.

Jetzt muss das auch den Mädels, den beiden Angerers, Haas, Unfried, Renner, Frühauf, Vavra, Riel, Nolz, Grafik, Weber, Hochebner, Hörmann und seine Tochter auch gelingen.