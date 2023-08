Neidlingerin Klammer holt sich auf ihrem Heimatrevier den Landestitel

Bei hervorragenden Bedingungen am Wasser der Donaulände, perfektem Wetter (noch vor dem Kaltwettereinbruch mit den riesigen Regenmassen) kürte sich in Tulln vor einer prächtigen Zuschauerkulisse Julia Klammer in der allgemeinen Klasse der Damen zur Landesmeisterin. Am zweiten Platz landete mit Julia Pavla Krippl eine Klubkollegen und den dritten Platz am Podest schnappte sich Alexandra Parteder. Die Marbacherin verhinderte somit einen Dreifachtriumph der Heimischen in ihrem Revier.