Lange haben die St. Pöltner auf einem Heimsieg bei ihrem Triathlon warten müssen. Zwölf Mal wird der Megaevent bereits vom Bestzeitteam von Christoph Schwarz und Renndirektor Jürgen Gleiss als IRONMAN 70.3 organisiert, aber bislang haben sich immer Starter aus dem Ausland in die Siegerliste bei den Herren eintragen können. Doch heuer machte Michi Weiss dem Spuk ein Ende.

Die Deutsche Laura Philipp holte in St. Pölten ihren dritten Sieg in Folge, und die tausenden Fans feierten sie frenetisch. | NOEN

Dabei hatte es auch für ihn lange nicht gut ausgesehen. „Aber derzeit kann ich mich auf meine Laufform verlassen“, holte er mit einem eindrucksvollen Finish beim 21,2-Kilometer langen Laufsplit den Sieg heraus. Und dabei war die Konkurrenz auch dank der Nachnominierung von 70.3-Weltmeister Michael Raelert vom Feinsten!

Insgesamt feierten über 3.000 Athleten wieder ein Triathlon-Fest der Extraklasse. Tausende Zuschauer entlang der Strecke machten die IRONMILE am Wochenende bei Prachtwetter zum größten Partygelände Niederösterreichs. Und im VIP-Bereich war die Geschäftswelt prominent vertreten — kein Wunder, hatten doch viele bereits am Freitag beim Firmentriathlon ihre Fitness selbst unter Beweis gestellt. Am Samstag hatte dann beim IRONKids-Triathlon der Nachwuchs gezeigt, dass Nachfolger von Michi Weiss unterwegs sind.

70.3-Weltmeister Michael Raelert blieb als Topfavorit doch einiges schuldig — nur Rang sechs! | NOEN

Nachdem am Sonntag die Profis ins Wasser gelassen worden waren, setzte sich zunächst ein Mann auf der 1,9-km-Schwimmstrecke im Ratzersdorfer und Viehofener See klar ab. Lukasz Wojt kam mit einem Vorsprung von knapp einer Minute auf seine beiden Deutschen Verfolger Florian Angert und Raelert aus dem Wasser. Keine Sensation, schließlich kommt Wojt aus dem Schwimmerlager.

Molinari dominierte auf der Radstrecke

Als dann die deutschen Profis sowie der italienische Ausnahmeradler Giulio Molinari mit Rückenwind auf der gesperrten Autobahn in die Wachau am Rad ernst machten, war Wojts Vorsprung rasch dahin. Der zweimalige Mitteldistanz-Europameister Molinari dominierte die 90 Kilometer-Radstrecke. Als Führender kam er mit zwei Minuten Vorsprung auf Ruedi Wild aus der Schweiz und Michael Raelert, der auf den beiden Wachauer Bergen seine Klasse nicht ganz ausspielen hatte können, in die zweite Wechselzone. Als bester Österreicher bog Martin Bader mit 2:19 Minuten Rückstand in die IRONMILE ein. Weiss hatte sich am Rad noch zurückgehalten. „Früher habe ich da oft zu viele Körner verschossen“, erzählte er.

In der Mittagshitze fiel die Entscheidung beim abschließenden Halbmarathon, den der bereits 37-jährige Gumpoldskirchner auf eindrucksvolle Weise entlang dem Traisenufer, durchs Regierungsviertel und die St. Pöltner Innenstadt für sich entscheiden konnte. Schon nach wenigen Kilometern hatte Weiss den Rückstand von etwa drei Minuten auf Molinari halbieren können und sah sich in einer komfortablen Position.

Gespannt warteten tausende Zuseher entlang der Strecke auf die Spitze. Nach 16,2 Kilometer setzte sich Weiss auf der zweiten Runde durchs Regierungsviertel an die Spitze und ließ Molinari nicht den Funken einer Chance. Der Rest der Strecke wurde zum Triumphzug für ihn. Und mit dem neuen Streckenrekord von 3:51:36 Stunden setzte Weiss sogar noch eins drauf! „Endlich hat ein Österreicher bei uns gewonnen, noch dazu ein Niederösterreicher“, jubelte auch Christoph Schwarz.

„Ein Sieg in Österreich vor dieser tollen Kulisse mit tausenden Zusehern ist immer etwas Besonderes und es war heute in jeder Hinsicht einfach ein Rennen der Sonderklasse“, zeigte sich Weiss überwältigt. „Heute am Abend wird mal Party gemacht“, lachte er, legte sich nach der Dopingkontrolle aber doch zunächst einmal aufs Ohr …

Molinari musste auf den letzten Kilometern auch noch den Schweizer Ruedi Wild ziehen lassen. Der war mit seiner Leistung instinktiv zufrieden. „Ich glaube, dass es auf dieser Strecke schon schnell war“, mutmaßte er, ohne zu diesem Zeitpunkt zu wissen, dass er nur knapp über dem alten Streckenrekord geblieben war.

Streckenrekord auch bei den Damen

Neuen Streckenrekord gab es auch bei den Damen und dazu noch ein Triple! Die deutsche Laura Philipp holte sich nach 2016 und 2017 erneut den Sieg. „Es war das wohl stärkste Damenfeld in der Geschichte unseres IRONMAN 70.3 und Laura hatte mehr zu kämpfen als ihr lieb war, aber sie hat ihr Ausnahmetalent unter Beweis gestellt“, gratulierte Schwarz.

Auch Philipp lag wie Weiss nach dem Schwimmen zurück (90 Sekunden). Die Dänin Helle Frederiksen präsentierte sich bei ihrem ersten 70.3 der Saison in toller Form und war auch am Rad stark. Doch zusammen mit ihrer Landsfrau Anja Beranek holte Philipp am Rad den Rückstand trotzdem auf und so kam das Trio gemeinsam nach 90 Kilometern in die zweite Wechselzone. Schulter an Schulter liefen Frederiksen und Philipp auf der von tausenden Zusehern gesäumten IRONMILE aus der Wechselzone auf den abschließenden Halbmarathon.

„Ich wusste, dass ich die stärkere Läuferin bin und konnte die letzten Kilometer auf der Radstrecke taktisch fahren,“ verriet die spätere Triple-Siegerin ihr Erfolgsrezept. Nach wenigen Kilometern des letzten Splits setzte sich Philipp von ihrer Konkurrentin auch ab und siegte nach 4:14:25 Stunden. Platz drei ging an die überglückliche Beranek (Siegerin von 2015), welche die Attacke von Lokalmatadorin Lisa Hütthaler abwehren konnte. „So ist der Sport“, meinte die beste Österreicherin. „Eine muss die ‚Hölzerne‘ heimholen, und diesmal bin das halt leider ich!“