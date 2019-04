Erstmals in seiner 13-jährigen Geschichte war der IRONMAN 70.3 St. Pölten schon mehrere Monate vor dem Event ausverkauft. Bereits Mitte Februar mussten die Anmeldeportale geschlossen werden und das, obwohl im November des vergangenen Jahres die Anzahl der Startplätze erhöht wurde.

„Wir erwarten heuer 2.500 Einzelstarter und 300 Staffelathleten bei unserem Hauptbewerb am Sonntag“, berichtet Renndirektor Jürgen Gleiss bei der Pressekonferenz zum diesjährigen IRONMAN 70.3, der am 26. Mai in Szene gehen wird. Schon am 24. Mai folgen die ersten Sideevents. „Übers ganze Wochenende verteilt werden etwa 3.500 Athleten, von den IRONKIDS, über die Firmen- und Funathleten bis hin zu den Profis, an den Start gehen“, weiß Gleiss.

Bei den Herren ist Titelverteidiger Michi Weiss wieder der Topfavorit. Mit dem Schweden Jesper Svensson, der im Vorjahr die Ironmans von Barcelona und Brasilien gewonnen hat, und der in Austin (Texas) beim 70.3er Zweiter geworden ist, gibt es aber einen extrem starken Herausforder. Auch der Schweizer Oldboy Ronnie Schildknecht zählt noch nicht zum alten Eisen und mit Paul Reitmayr gehört noch ein Österreicher zum erweiterten Favoritenkreis.

Bei den Damen hat mit Laura Philipp, die Siegerin von 2016, gute Karten auf einen zweiten St.-Pölten-Sieg. Auch hier ist mit der EM-Dritten Sara Svensk eine 30-jährige Schwedin Mitfavoritin. Doch mit der 38-jährige Dänin Helle Frederiksen gelang es sogar die regierende Langdistanz-Weltmeisterin nach St. Pölten zu lotsen. Wie stark die Vize-Europameisterin über die Mitteldistanz von 2014 auf der 70,3er-Strecke noch ist, wird sich zeigen.

13 Staffeln wird heuer die HTL St. Pölten stellen. Gerald Havran bereitet sie für die Teilnahme am NÖ Firmentriathlon vor. Im Vorjahr hat eine Schülergruppe von ihm die Ausstiegsrampe aus dem Viehofner See konstruiert und gebaut.

Der NÖ Firmentriathlon macht am Freitag den Auftakt des Rennwochenendes. Die Distanzen 250-m-Schwimmen, 15-km-Radfahren und 3-km-Laufen werden unter drei Kollegen aufgeteilt. Für alle Einzelkämpfer findet ebenfalls am Freitag der Funtriathlon statt — Start ist um 16.45 Uhr. Den Abschluss des ersten Tages feiern alle Starter gemeinsam im Rahmen der Eröffnungsfeier – der Pasta-Party.

2019 ist der Funtriathlon erstmals Teil einer Cup-Serie (www.triathloncup.at). Attraktive Preise warten auf die Sieger des Cups, welcher aus sieben Rennen in NÖ und OÖ besteht.