Derbysieg auf Raten für St. Pöltnerinnen

Die Union St. Pölten musste im Derby gegen Langenlois neben den üblichen Langzeitverletzten auch auf Fanni-Luca Friebesz verzichten, die fürs ungarische Beachhandball-Team im Einsatz war. Die Heimischen starteten trotzdem schwungvoll, nach fünf Minuten stand es durch schöne Gegenstöße bereits 4:0. Bis zur 12. Minute war der Vorsprung auf sechs Tore (8:2) angewachsen. Doch die Langenloiserinnen hatten bis zur 24. Minute wieder aufgeschlossen — 11:11.

In der zweiten Halbzeit ging St. Pölten erneut in Führung (20:17, 39.) konnte den Vorsprung aber nicht stabilisieren, musste zudem auch die bis dahin stark aufspielende Victoria Englisch wegen einer Knöchelverletzung vorgeben.

GKL kämpfte sich wieder heran, konnte in der 50. Minute zum 22:22 ausgleichen. Doch Kreisspielerin Anja Preiss traf in dieser kritischen Phase zweimal zum 24:22 und stellte in der 58. Minute einen sicheren 29:23 Vorsprung her. Zur MVP wurde trotzdem Lajla Alkic gewählt, die in Krems mit Handball begonnen hat. Sie hielt St. Pölten vom Kreis im Spiel und war defensiv top.

Für Trainerin Rita Varga-Borbás war es „ein Wunder“, dass die vielen Ausfälle kompensiert werden konnten. „Nach dem Ausfall von Vicky Englisch hatten wir keine Spielmacherin mehr, teilweise hatten wir drei Kreisspielerinnen am Feld“, ist bei so viel Improvisation für sie selbstverständlich, dass mehr Fehler passiert sind. „Es ist Unruhe ins Team eingekehrt, trotzdem liegen wir noch an der Tabellenspitze!“ Jetzt gibt es eine Woche Pause.