Am 27. Juli um 17 Uhr ist es soweit: Dann wird der Startschuss für den 12. Wilhelmsburger Stadtlauf durch den Stadtpark donnern und hunderte Läufer werden die attraktive Strecke in Angriff nehmen. Das Organisationsteam arbeitet eifrig daran, dass für die Laufenthusiasten alles bis ins kleinste Detail stimmt.

Siegerpokale warten mit neuem Design auf

Die sagenhaften Startersackerl für Kids und Erwachsene füllen sich, die Siegerpokale – heuer sind wieder neue Ideen eingeflossen – stehen bereit und auf den Laufstrecken rund um Wilhelmsburg sind wieder verstärkt motivierte Läufer zu beobachten. Alles Hinweise darauf, dass der Stadtlauf näher rückt. „Das ganze Team zieht wieder voll mit und die Vorbereitungen machen deshalb natürlich umso mehr Spaß“, freut sich auch Laufinitiator Günther Dörflinger.

Eine Neuerung gibt es bei den Kindern. Die Knirpse (U 6) und die Kinder I (U 8) laufen wie gewohnt eine Stadtpark Runde mit 400 Metern. Die Kinder II (U 10) laufen erstmals zwei Runden, also 800 Meter. Start für die Kleinsten ist um 15.30 Uhr. Im Anschluss sind die Jugendlichen an der Reihe und flitzen drei Parkrunden (1.200 Meter).

„Wir wollen ganz besonders Kinder und Jugendliche mit unserem Lauf ansprechen, weil Bewegung einfach wichtig und gesund ist“, erzählt Dörflinger. Da ist es nur logisch, dass Kinder- und Jugendläufe kostenlos sind, zusätzlich gibt’s wieder hochwertige Goodies im Startersackerl.

Auch bei den Erwachsenen ist wie in den letzten Jahren mit einem engen und hochklassigen Wettkampf zu rechnen. „Wichtig für uns ist auch, dass wir die breite Masse Jahr für Jahr nach Wilhelmsburg locken können“, erklärt Dörflinger. Entlang der Strecke werden wieder viele Fans für Stimmung sorgen, sowohl im Stadtpark, als auch in der „Power-Zone“ am Hauptplatz.

Auf www.stadtlauf-wilhelmsburg.at ist noch bis 24. Juli (20 Uhr) die Voranmeldung möglich.