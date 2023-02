Das Aufstiegs-Play-off ist für die Falken zum Greifen nah

Werbung

Die Sportunion Die Falken St. Pölten machte am Sonntag im gut gefüllten Sportzentrum NÖ bei toller Derbystimmung einen entscheidenden Schritt Richtung Aufstiegs-Play-off. Die Landeshauptstädter haben das NÖ-Derby gegen den UHC Speed Connect Hollabrunn mit 32:27 für sich entschieden und somit den Abstand auf die Union Sparkasse Korneuburg zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs wieder auf drei Punkte erhöht.

„Jetzt brauchen wir aus den letzten beiden Spielen nur ein Remis, um endgültig um den Titel mitspielen zu können, da wir ja das direkte Duell gegen Korneuburg gewonnen haben“, erklärt Trainer Damir Djukic, der aber gern schon am Wochenende auswärts in Leoben alles klar machen würde.

Aus Irland in alter Frische zurück: Johannes „Jojo“ Kral war mit den Falken immer obenauf. Foto: Stumpfer

Da er nach der WM-Pause nun wieder auf fast den gesamten Kader zurückgreifen kann, sieht Djukic realistische Chancen dazu. „Wir haben jetzt eineinhalb Monate gut trainiert und sind bereit, um voll anzugreifen“, will er sich lieber ein „Endspiel“ in der letzten Runde daheim gegen Brixton Fire Krems/Langenlois ersparen. „Man weiß bei denen ja nie genau, wie stark die Mannschaft wirklich ist, die sie dann aufbieten.“ Korneuburg trifft übrigens schon am Wochenende auswärts auf die Krems-II-Truppe.

Allerdings in der Form wie gegen Hollabrunn müssen die Falken wohl niemanden in der HLA-Challenge fürchten. So ging man im Derby rasch mit 3:0 in Führung. Erst dann gab es auf beiden Seiten minutenlange Konfusion. „Das Spiel war bis zum Spielstand von 3:2 extrem zerfahren“, schildert der leicht grippekranke Obmann Michael Kögl, der mit Covid-Maske hinten abseits in der Halle stand und dem wie allen Falken-Fans kurz der Schreck einfuhr, als Martin Zettel nach einem Foul humpelnd vom Platz musste (7.).

„Ich hatte meinen Knöchel nicht gut getapt und das hätte sich fast gerächt“, schildert St. Pöltens Abwehrchef, der nach einigen Minuten bei der Physio aber wieder fit aufs Feld trabte. Da stand es schon 10:3 (15.) und mit einem 19:13-Polster ging es dann in die Pause.

Auch nach Seitenwechsel hielt St. Pölten den amtierenden Meister auf Abstand. Näher als bis auf vier Tore kamen die Weinviertler nicht heran.

Nikolic traf zwar einige Male aufseiten Hollabrunns (39., 22:17), doch bei den Falken glänzte neben Goalie Mark Hübner, der zum „Man of the match“ gewählt wurde, auch noch der „kleine flinke Linke“ Matthias Bruckner mit elf Toren. Der Flügelspieler hätte sich den MVP-Titel genauso verdient gehabt, wie Hübner, gemeinsam hielten sie die Falken, bei denen Djukic auch seinen vielen Youngsters das volle Vertrauen schenkte, auf der Siegerstraße (45., 25:19).

Auch die Defense stand bis zum Schluss kompakt, obwohl die Falken früh Zettel wegen der dritten 2-Minuten-Strafe verloren haben (47.). Der Falken-Express rollte unbeirrt weiter, feierte am Ende einen überzeugenden 32:27-Sieg über den Titelfavoriten.

Hollabrunn wartet im neuen Jahr damit immer noch auf den ersten Sieg, kassierte zuletzt drei Niederlagen in Serie. Exakt umgekehrt die Situation bei den Falken: Drei Siege aus den letzten drei Spielen!