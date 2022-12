Ein St. Pöltner Schritt aus der Krise

Werbung

Die St. Pöltner Falken konnten mit dem Pflichtsieg daheim gegen Schlusslicht Fünfhaus den Sinklfug stoppen und die Chance auf die Meisterrunde am Leben erhalten. „Die letzten Spiele vor Weihnachten werden entscheidend“, weiß auch Trainer Damir Djukic und forderte von seiner Rumpftruppe gegen Fünfhaus höchste Konzentration. Das dicht gedrängte Programm mit drei Meisterschafts- und einer Cuppartie fordert seinen dezimierten Kader voll.

Die erste Hürde Fünfhaus wurde genommen, auch wenn man in Phasen des Spiels leicht gewackelt hat. Ausschlaggebend war vor allem die kompakte Defensive in der Crunchtime. Dabei machte sich Falken-Youngster Valentin Tiefenbacher erstmals zum „Man oft the Match“.

Dabei haben die Gäste in der gut besuchten Prandtauerhalle zu Beginn stark dagegengehalten. Beide Teams holten sich ihre Zeitstrafen ab, aber die Abwehrreihen hielten auch in Unterzahl, bis beim Stand von 11:10 gegen St. Pöltens Youngster Johannes Rudolph eine Rote Karte verhängt wurde. „Eine Gelbe hätte es auch getan“, ärgerte sich Obmann Michael Kögl.

„Das hat uns aufgeweckt“, stellte Trainer Damir Djukic aber zufrieden fest. Drei Minuten nach dem Ausschluss steht es 14:10 und die Falken gehen mit einer 18:13-Führung in die Pause. Matthias Bruckner (9 Tore) spielte am Flügel überragend, auch Jan Hübner traf (7).

Und zu Beginn von Hälfte zwei feuert Paul Posset (6) aus allen Rohren. Djukic spielt aber dann mit „empty goal“, wird vom Football-Arm des Wiener Zweiergoalie nach Fehlwürfen abgestraft. „Das leere Tor treffe ich ganz gut“, meinte Dominik Frank, nachdem er zum MVP der Gäste gewählt worden war.

Beim Stand von 23:19 wurde wieder „normal“ weitergespielt und die Falken-Defense um Martin Zettel präsentierte sich kompakt. Acht Minuten vor Schuss (29:22) schien die Partie entschieden, doch die Falken machen es doch spannend. Binnen vier Minuten schmilzt der Vorsprung auf drei Treffer (30:27). Erst dann erfangen sich die Heimischen wieder, lassen keinen Treffer mehr zu und gewinnen noch klar 33:27.

Am Mittwoch folgt das Cup-Derby daheim gegen Vöslau (19.30 Uhr) und am Sonntag geht es zu den Fivers (17.30, live auf Laola-TV).