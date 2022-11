Falken retten Punkt im Derby

Werbung

Das NÖ-Derby in Langenlois war geprägt von Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Brixton Fire Krems Langenlois und die Sportunion Die Falken St. Pölten lieferten sich zunächst einen offenen Schlagabtausch. Falken-Goalie Mark Hübner kann in der Anfangspahse noch verhindern, dass die Hausherrn davonziehen.

Doch nach der bereits zweiten Zweiminutenstrafe gegen Alexander Pils, stellten die Heimischen auf 8:6 und legten direkt mit einem 3:0-Lauf auf 11:6 nach. Und diesen Fünf-Tore-Vorsprung nahmen die Hausherrn, die ihr Team mit ein paar Spielern aus der HLA verstärkt hatten, mit in die Pause — 9:14.

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Djukic-Schützlinge lange Zeit nicht näher als zwei, drei Tore heran. Erst in einer turbulenten Schlussphase gelang mit einem Doppelschlag von Paul Posset und einem Treffer von Pils der Ausgleich zum 24:24. Am Ende nahm man mit dem 26:26 noch einen Punkt mit nach Hause, obwohl man in den letzten drei Minuten auf Abwehrchef Martin Zettel (dritte 2-Minuten-Strafe) verzichten musste. Johannes Rudolph traf in der letzten Sekunde nur die Stange.

Wie schon in den letzten Spielen machten sich bei den Falken vor allem die Ausfälle im Rückraum schmerzlich bemerkbar.