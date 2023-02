St. Pölten gegen Leoben oder: Eigenbau schlägt Legionärstruppe

Werbung

Der Matchplan ist für Falken-Trainer Damir Djukic beim letzten Auswärtsspiel des Grunddurchgangs voll aufgegangen. Seine Spieler kauften von Anfang an in Donawitz den Hausherrn durch Tempohandball die Schneid ab. Rasch führte man 5:2 (6.) und verblüffte dabei den Gegner sichtlich auch mit der Aufstellung.

Djukic setzte zunächst voll auf seine junge Garde, die im Herbstdurchgang meist auf sich allein gestellt sehr viel Routine erworben hat und nun die Legionäre vom Titelfavoriten schon vor unlösbare Probleme stellte.

„Die Spieler zeigten Charakter und Aktionen wie noch nie heuer, das war fantastisch.“ Coach Damir Djukic

Mitte des ersten Durchgangs konnten die Jung-Falken den Vorsprung sogar auf +6-Tore ausbauen, ehe es dann mit einer 20:17-Führung in die Kabinen ging. Die Leobner konnten vor der Pause also noch Schadensbegrenzung üben. Für einen spannenden zweiten Durchgang war gesorgt.

Und die Obersteirer kamen motiviert aus der Kabine, konnten binnen acht Minuten für den Ausgleich sorgen (23:23). Eine heikle Situation für die St. Pöltner, die aber die Hausherrn nie vorbeiziehen ließen sorgte für die erneute Falken-Führung (24:23) und danach gelang einfach alles.

„Die Spieler zeigten Charakter und Aktionen wie noch nie heuer, das war fantastisch“, lobt Djukic auch die Nervenstärke. Denn der fanatische Anhang in der Donawitz-Halle sorgte im Finish für einen echten Hexenkessel, von dem sich die Youngsters aber nicht aus der Ruhe bringen ließen.

Vielmehr war es Trainer Fritz Zenk von den Hausherrn, der die Nerven wegschmiss und beim Stand von 33:30 für die Falken mit einer Roten Karte bedacht wurde (54.). Die Falken blieben konzentriert und siegten letztlich gegen die nunmehr führungslosen Gastgeber mit +4-Toren 38:34.

Beste Werfer der Falken war einmal mehr der derzeit in Höchstform agierende Flügel Matthias Bruckner (7) vor Johannes Rudolph und Valentin Tiefenbacher (je 5) sowie Nils Moser (4). Einmal mehr entschieden sich die Gästebetreuer aber für Falken-Keeper Mark Hübner als „Man of the match“. Bei den Hausherrm gefiel Djukic vor allem Kilian Schranz. „Ihr bester heimischer Spieler!“