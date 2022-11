Kovacech schießt die Falken ab

Werbung

Die Verletzungsmisere wurde bei den St. Pöltner Falken gegen starke Steirer mehr als deutlich. Von Anfang an drehten die Gäste in der Prandtauerhalle auf und vor allem ein Mann war nicht zu stoppen: 17 Tore und damit knapp 50 Prozent aller Treffer Leobens erzielte Marek Kovacech! Ihn bekam St. Pölten nicht unter Kontrolle. Elf Tore erzielte Kovacech allein vor der Pause.

Ein starker Beginn der Gäste aus der Steiermark zwingt Damir Djukic früh zum ersten Time-out beim Stand von 3:7 (8.). Besserung bringen die Anweisungen vom Coach aber nicht. Die Leobner ziehen weiter davon — 6:11 (12.). Die St. Pöltner, die offensiv vor allem auf Valentin Tiefenbacher bauen konnten (9 Tore), liefen sich immer wieder in der steirischen Abwehr fest.

Nach 18 Minuten (7:16) hatte Djukic genug gesehen, verzichtete auf weitere Einsatzminuten von Flügel Matthias Bruckner (3), der erst eine Erkrankung überstanden hat, weshalb er ihn noch schonen wollte.

„Die Partie war da schon verloren und im November geht es noch mit wichtigen Matches weiter“, sah Djukic an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt keine Chance mehr auf ein Comeback. „So wie wir heute gespielt haben, wird es schwer, ins obere Play-off einzuziehen. Da muss sich rasch einiges ändern, die letzten vier Partien waren ernüchternd“, meinte er.

0:6-Lauf zieht Goalie Hübner früh den Nerv

Die Leobener spielten schnell und sehr effizient, die Falken wirkten in allen Belangen überfordert. Dazu kam Wurfpech. Falken-Goalie Marc Hübner wiederum wusste gegen die „Bomben“ von Kovacech keinen Rat. Ihn ersetzte Djukic nach einem 0:6-Lauf der Gäste früh durch Jakob Kögl. Erst dann, kurz vor der Pause, bäumten sich die Falken etwas auf. Mit 14:20 ging es in die Kabinen.

Nach Seitenwechsel kontrollierten aber die Steierer sofort wieder das Spiel, ließen die Hausherrn nie gefährlich nahe herankommen. So stand es zehn Minuten vor dem Ende 23:30. Erst in den Schlussminuten nahmen die Gäste etwas das Tempo heraus, wodurch die Falken noch Ergebniskosmetik betreiben konnten. Leoben setzt sich schließlich souverän 35:32 durch und zog in der Tabelle mit WAT Atzgersdorf gleich, vier Punkte hinter Leader UHC Hollabrunn.

Leobens Trainer Fritz Zenk war mit dem Verlauf in den Schlussminuten aber nicht zufrieden, äußerte sich überhaupt kritisch zur Verfassung aller Challenge-Teams derzeit. Am Vortag hatte er etwa Hollabrunn nur mit Mühe in Graz siegen sehen (29:28). „Das war auch nur Altherrenhandball, bei dem mit Mitkov ein 41-Jähriger den Unterschied ausgemacht hat“, beklagte er das stagnierende Niveau. Er ortet aber sowohl bei seiner Mannschaft, vor allem aber auch bei den St. Pöltnern, einen Personalengpass, der sich noch geben soll.

„Derzeit fehlen zu viele Spieler, die St. Pöltner können im Play-off schon wieder ganz anders drauf sein, wenn alle zurück sind.“ Doch auch Zenk gibt zu bedenken, dass die Leistung vom Sonntag womöglich nicht reichen wird, um das Meister-Play-off zu erreichen. Als besten St. Pöltner wählte er Paul Posset (5 Tore), an der Wahl von Kovacech bei Leoben gab es ohnehin keinen Zweifel.

Weiter geht es für die St. Pöltner mit dem letzten Hinrundenspiel gegen Brixton Fire Krems II am Sonntag (17 Uhr). in Langenlois. Die Rückrunde startet dann gleich eine Woche später erneut auswärts gegen Atzgersdorf.