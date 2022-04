St. Pöltner Triathlon: Jetzt wird durchgestartet

Werbung

Nachdem im Vorjahr mit einjähriger Verspätung (2020 konnte wegen Corona kein Bewerb stattfinden) der Challenge Triathlon in St. Pölten trotz Teilnehmerbeschränkungen und Corona-Bubble eine erfolgreiche Premiere feiern konnte, soll heuer am 29. Mai erst so richtig durchgestartet werden.

„Für uns gilt es, die Leute wieder zu begeistern“, rechnet Veranstalter Christoph Schwarz von der Bestzeitagentur mit rund 1500 Startern. Sportlandesrat Jochen Danninger hat er bei der Pressekonferenz am Freitag im Autohaus Schirak schon überzeugt — nicht nur wegen 20.000 zusätzlichen Nächtigungen und 350.000 Euro Wertschöpfung fürs Land.

Der begeisterte Hobbymountainbiker will sich mit dem Fahrrad der neuen „Garmin“-Challenge über 5,5 Kilometer am legendären Gansbach-Anstieg stellen.

Gansbach-Anstieg ist auch für Profis die „Challenge“

Bei den Profis kann in der Wachau eine Vorentscheidung fallen, darüber waren sich die via Skype zugeschalteten Jan Stratman (Vorjahres-Zweiter) und Maurice Chavel (Dritter) einig. Die deutschen Hochkaräter wollen am Weg zur WM Lokalmatador Michi Weiss den erneuten Heimsieg nach 2018 (Streckenrekord 3:51,36 Stunden) streitig machen.

Bei den Damen war Gabriele Obmann im Vorjahr als Elfte beste Österreicherin. Die Kärntnerin greift heuer wieder an und will unter die Top-10: „Für mich ein besonderes Rennen, ich freu mich immer auf das heimische Publikum.“

Star bei den Damen ist heuer aber die Britin Lucy Buckingham (vormals Hall). Sie soll endlich die deutsche Vormachtstellung vor allem bei den Damen brechen. Buckingham macht es sich aber selbst nicht leicht, wird sie doch bereits eine Woche vor St. Pölten einen Mitteldistanztriathlon bestreiten.

„Ich bin heiß auf Rennen, denn die Covid-Zeit war nicht leicht“, schilderte sie, dass sie sich sogar mit Nebenjobs über Wasser halten musste. So hat sie in einer Covid-Station mitgeholfen. „Umso mehr macht es jetzt wieder Spaß, Wettbewerbe bestreiten zu dürfen!“