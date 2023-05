„Der Abstiegskampf ist immer speziell“

Zwischen Kirchberg am Wagram /Altenwörth und Hollenburg ging es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Das war den Teams auch anzumerken, keine der beiden Mannschaften präsentierte sich durchgehend souverän, beide hatten Schwächephasen.

Die Ginsthofer-Jungs aus Kirchberg kamen aber besser durch diese durch. Durch Selimi gingen die Gäste früh in Führung, danach war in der ersten Halbzeit nicht viel los.

In der zweiten Halbzeit zeichnete sich Schlussmann Luca Ponner mehrfach aus und hielt sein Team so in Führung, bevor die Ginsthofer-Jungs selber mehrere Chancen auf die Vorentscheidung vergaben.

„Abstiegskampf ist nun mal Abstiegskampf. Der ist immer speziell. Wir haben uns mehr Luft verschafft, aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir müssen jetzt daheim nachlegen“, analysierte Coach Rudi Ginsthofer den Sieg seiner Mannschaft. Am Freitag geht es daheim gegen Heldenberg weiter, bevor mit Röschitz/Roggendorf ein nur vermeintlich leichter Gegner auf dem Programm steht, der aber nichts mehr zu verlieren hat.