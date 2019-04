„Wenn entscheidende Spieler nicht da sind, fehlt es uns an der nötigen Qualität.“ Zu dieser Erkenntnis kam St. Andrä-Wörderns sportlicher Leiter Robert Fink nach der Derby-Niederlage. Daran konnte auch die Rückkehr von Miguel Klein nichts ändern. „Man kann niemand einen Vorwurf machen, die Einstellung stimmt. In der Kreativabteilung haben wir zu wenig, die Akzente setzen können.“

Neuzugänge können noch nicht überzeugen

Eigentlich rüstete sich Wördern im Winter genau dafür. Die Neuzugänge konnten allerdings die in ihnen gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllen. Luiz Polizeli ist seit seinem Brasilien-Urlaub an der Leiste angeschlagen und Amir Bradaric kam in vier Spielen im Frühjahr bisher nur auf 32 Einsatzminuten.

„Wir stehen derzeit mit dem Rücken zur Wand“

Im Derby fehlte er wegen einer Knöchelverletzung, die er sich in Niederleis zuzog. Bei den Auswärtsspielen muss „Brada“ zumeist passen, weil er mit Spratzern im Einsatz ist. „Das läuft derzeit auch alles andere als nach Wunsch.“

„Ich bin zerknirscht. Die Hoffnung vor dem Derby war groß.“ Geht man von drei Absteigern aus, ist das rettende Ufer bereits fünf Punkte entfernt. „Wir stehen derzeit mit dem Rücken zur Wand. Aber wir haben noch zehn Möglichkeiten, den Abstieg zu verhindern.“

Droht Abstieg zum 100-jährigen Jubiläum?

Ende Juni feiert der Verein sein großes, 100 (!)-jähriges Jubiläum. Natürlich will niemand ausgerechnet in diesem Jahr einen Abstieg.

Dazu muss die Lenk-Truppe aber schleunigst den Weg aus der Krise finden! Der letzte Sieg datiert vom 20. Oktober (2:0 in Göllersdorf), seither gab es in acht Spielen sechs Niederlagen und nur zwei Unentschieden.