Tischtennis: Tulln auf Kurs in Richtung Meistertitel

Am Samstag bot das Heimspiel des TTV Tulln gegen Bruck an der Leitha die Bühne für einen historischen Erfolg der Gastgeber.

Die Gäste aus Bruck an der Leitha dominierten die Liga in den letzten drei Jahren und kürten sich in den vorangegangenen drei Spielzeiten jeweils zum Meister. Die Tullner hingegen, konnten noch nie ein Spiel gegen die Ligadominatoren für sich entscheiden, gingen aber ungeschlagen in das Spitzenduell der Landesliga.

Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

In diesem machten Andras Jakab, Patrick Skerbinz, Martin Gasnarek und Thomas Grininger sich und ihrem Trainer Andreas Hammerschmid nämlich ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk und setzten sich überraschend souverän mit 8:3 durch.

Die Startruppe aus Bruck trat nur mit drei Spielern an, Christopher Huber, Markus Ensbacher und Lukas Tremel zählen aber zu den besten Spielern der Liga. Dennoch mussten die Gäste aufgrund des Personalmangels in drei Einzelbegegnungen und in einem Doppel w.o. geben.

Das Spitzenspiel ging spannend los. Nach den ersten Einzelbegegnungen stand es vor dem Doppel 2:2. Jakab/Grininger setzten sich in diesem gegen Ensbacher/Huber durch und legten damit den Grundstein zum Erfolg. „Das war für uns der Knackpunkt der Partie, da wir gewusst haben, dass wir in den verbleibenden Spielen sehr gute Chancen haben“ analysierte Coach Hammerschmid den Auftritt seiner Herren. Wie stark der Erfolg von Jakab/Grininger einzuschätzen ist, zeigt auch der Umstand, dass es sich für die Konkurrenten um die erste Doppelniederlage seit 52 Spielen handelt.

In den übrigen fünf Einzelbegegnungen musste sich dann lediglich Patrick Skerbinz im Duell mit Einzelranglisten-Leader Christopher Huber geschlagen geben, machte dabei aber keine schlechte Figur.

Andras Jakob, Thomas Grininger und Martin Gasnarek ließen in ihren Einzelbegegnungen nichts mehr anbrennen und stellten so den Endstand von 8:3 her.

„Ich habe vor dem Spiel schon angekündigt, dass wir erstmals gegen Bruck gewinnen wollen und das ist uns doch sehr eindrucksvoll gelungen. Dieser Sieg war sicher eines der Highlights der bisher sehr guten Saison“, freute sich Hammerschmid mit seinen Spielern. Dieser Sieg hatte richtungsweisenden Charakter für die Meisterschaft. Nach neun Runden lacht der TTV Tulln noch immer ungeschlagen von der Tabellenspitze in der 1. Landesliga. Nur wenige Stunden nach diesem historischen Erfolg lud der TTV Tulln dann zu einer sehr stimmungsvollen Weihnachtsfeier, bei der auch Bürgermeister Peter Eisenschenk den erfolgreichen Tullner Teams zu ihren Leistungen gratulierte.