Tullner Kufen-Cracks blieben ruhig - und punkteten voll

Werbung

Die Liganeulinge aus Traiskirchen gastierten am Freitag in Tulln zum Landesligaduell mit den Hummels. Die Gastgeber gingen als Favoriten in die Begegnung und drückten der Partie bereits in den ersten Minuten ihren Stempel auf.

Aus der optischen Feldüberlegenheit wurde zunächst aber kein Kapital geschlagen. Der Puck wollte einfach nicht ins Netz und so blieben einige Möglichkeiten ungenutzt.

Bei 0:0 ging es ins zweite Drittel und da sollte es dann endlich klappen. Zwei Minuten nach dem Start des Drittels brachte Stippl die Gastgeber verdient in Führung und Fuchs stellte knapp vor dem Drittelenende auf 2:0 für die Gastgeber.

Im Schlussdrittel brachte Stangelberger den Sieg seiner Farben mit einem Doppelpack nach Vorlagen von Blüml und Fuchs in trockene Tücher. Knapp eine Minute vor Schluss verhinderten die Gäste durch einen Weinberger-Treffer gerade noch das Shutout und überwanden die erneut stark spielende Tullner Torfrau Nicole Arnberger.

Coach zeigte sich mit der Leistung zufrieden

„Wir haben das Spiel großteils kontrolliert und uns von Drittel zu Drittel gesteigert. Zwischendurch haben wir ein bisschen zu viele Chancen vergeben, aber wir haben unser Spiel durchgezogen. Wir haben uns auch von der harten Gangart der Gegner nicht anstecken lassen und immer kühlen Kopf bewahrt“, war Coach Christian Klepp vom Auftritt seiner Mannschaft überzeugt.

Nächste Woche stehen Ternitz und Stockerau auf dem Programm der Tullner. „Wir schauen immer nur von Spiel zu Spiel aber wir haben in beiden Begegnungen sicher Chancen auf einen Sieg, wenn wir konzentriert ans Werk gehen“, gibt der Coach bereits die Marschroute vor.