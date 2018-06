Sieben Sekunden Vorsprung machten Sabrina Lederle zur Vizestaatsmeisterin. Auf den letzten 400 Meter nahm die Ultraläuferin all ihre Energie zusammen und überraschte damit nicht nur sich selbst. „Überdrüberglücklich nahm ich die Medaille entgegen! Mein Team traute seinen Augen nicht“, strahlt die 27-jährige Läuferin. Nach zehn Stunden und 30 Minuten lief sie über die Ziellinie.

Der Startschuss fiel um sechs Uhr früh. „100 Kilometer Wien“ im Wiener Prater galt es zu bezwingen. Dafür musste Lederle den 2,5 Kilometer langen Rundkurs insgesamt 40 Mal absolvieren. „Ich war wieder einmal sehr aufgeregt! Gott sei Dank hatte ich Unterstützung von drei Teamkollegen“, so die Absdorferin vom Team Vegan.at.

Zum 23. Mal startete Lederle bei einem Ultralauf. „Ohne diese drei einfach extrem super tollen Freunde hätte ich nicht das erreicht, was ich am Sonntag geschafft habe!“

Lederle weiter: „Bei jedem Ultralauf freue ich mich, die „Ultrafamilie“ zu sehen, zu quatschen und sich gegenseitig zu motivieren.“ Die ersten 25 Kilometer vergingen sehr rasch. „Mit meinem Ultralauf-Buddy Regina hab ich getratscht, gelacht und gefachsimpelt, bis wir beide in unsere eigene Pace verfielen“, beschreibt die Athletin die ersten Kilometer. Das Wetter stellte dabei die größte Challenge dar. In den ersten Stunden war es sehr warm und sonnig. Am Nachmittag prasselten zwei Regenschauer hinunter. „Ich liebe es, im Regen zu laufen, und habe die Regentropfen richtig genossen. Das Tropenklima-Feeling danach eher weniger …“

Nach den ersten lockeren Stunden kam die Phase des Kämpfens. „Ein Zehennagel löste sich ab, und ich hatte Schmerzen im Knöchel, weil ich umgeknickt bin“, so Lederle. „In meinem Kopf herrschte eine Schlacht zwischen Jammerei und Kampfgeist.“ Doch der Kampfgeist siegte.

Es handelte sich bei diesem Lauf um die Wiener Meisterschaften . An eine Platzierung dachte die Ultraläuferin zu Beginn nicht. „Dafür bin ich eigentlich noch viel zu langsam! Die österreichische Meisterin Karin läuft die 100 Kilometer in knapp neun Stunden – so als Orientierung“, erklärt Lederle.

Als Lederle gerade anfangen wollte, zu gehen, kam dann die Motivation der Staatsmeisterin. „Du bist gerade dabei, Vizestaatsmeisterin zu werden! Nicht aufhören, lauf weiter!“

Damit war der Kampfgeist der Absdorferin neu geweckt. Konkurrentin Pauline überholte sie jedoch, als Lederle sich ihre Startnummer richten musste. Denn ohne Startnummern wird man vom Lauf disqualifiziert. Der Traum von Silber schien vorbei. Lederle wollte nun zumindest den dritten Platz erreichen.

Lederle mobilisierte die letzten Reserven

Doch dann die Wendung. „In der letzten Runde haute ich noch einmal alles raus, was ich an Energie noch über hatte, und überraschte mich dabei selbst“, beschreibt die Sportlerin die letzte Runde. „Ich dachte mir jetzt oder nie!“ Der 400-Meter-Zielsprint überraschte nicht nur die Läuferin, sondern das gesamte Team von Team Vegan.at und die Zuschauer. „Ganz knapp vor der Ziellinie trampelte ich an Pauline vorbei. Sieben Sekunden entschieden – ein Zielsprintkrimi.“