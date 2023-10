Horn, 14.10.2023, etwa 16 Uhr 40. Kaum etwas deutete darauf hin, dass hier in 20 Minuten ein Meisterschaftsspiel zwischen den Horner Amateuren und Langenlebarn stattfinden würde. Das Ambiente glich einer Vorbereitungspartie im Februar: Kaum Zuseher, Stimmung wie zu Allerheiligen.

Und diese Gemütslage herrschte etwa 120 Minuten später auch bei den angereisten Langenlebarnern. Günter Flehberger, sportlicher Leiter von Langenlebarn, war nach dem Spiel gegen die Horner „Buben“ ziemlich bedient. „Da führst du nach 75 Minuten mit 0:2 und verlierst dieses Spiel, in dem das Momentum bis zu dieser Spielminute in jeder Situation auf unserer Seite stand.“ Flehberger war also fassungslos – angekündigt hatte sich dieses Ergebnis aber bereits in Hälfte eins.

Schon in Hälfte eins hatte Langenlebarn viel Glück

Gut, vielleicht waren einige Riesenchancen, die die Horner in der ersten Hälfte „verstümperten“ abseitsverdächtig, doch da war Langenlebarn teilweise schon offen wie ein Scheunentor. Die Heimischen hätten zu diesem Zeitpunkt schon mit mindestens zwei Toren Unterschied führen müssen. Trainer Mitrovic reagierte und stellte Günter „Ruud“ Eder aufs Feld. Dieser Schachzug schien sich als Volltreffer zu erweisen. Das Urgestein erzielte zwei fast idente Treffer mit seinem kongenialen Partner Elvis Osmani, der Eder den Ball per Corner zwei Mal auf den Kopf servierte.

Aber diese 2:0-Führung, die nach 75 Minuten im Normalfall zum Sieg reichen sollte, war zu wenig. Plötzlich spielten die Youngsters groß auf, erzielten einen (regulären) Treffer, der wegen „abseits“ aber nicht gegeben wurde. Horn wurde wütend - und ab der Schlussviertelstunde setzte es für Langenlebarn fast minütlich einen Hieb. Flehberger war es im Nachhinein peinlich: „Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen.“