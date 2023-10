Big Points beim Kantersieg

War das schon der Auftakt zum großen „Halali“ des SV Würmla? Im direkten Duell gegen Nachzügler Eggenburg setzten sich die Rauscher-Jungs mit 5:1 ganz klar durch. Obmann Robert Grill freute sich nach dem Spiel natürlich tierisch: „Das war ein hochverdienter Sieg! Mit einer derartigen Leistung werden wir auch die kommenden Aufgaben meistern.“

Selbst das schnelle 1:2 war kein Stolperstein

Auch der schnelle Anschlusstreffer der Hausherren nach dem 0:2 schockte die Gäste aus Würmla nicht. Man hatte gleich die Antwort parat, scorte eiskalt zum 1:3. In Halbzeit zwei kontrollierte Würmla das Spiel. Nach etwa 70 Minuten setzte Dominik Moissl Clemens Lippert ideal ein – Lippert fixierte das 1:4. Mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze stellte der diesmal als Solospitze aufgestellte Stürmer dann auf 1:5.

Die Zeit des Darbens scheint nun vorbei. In zwei Partien hat der SVW seinen Punktestand vervierfacht! Nun, das klingt natürlich überragend. Dennoch steht man mit acht Punkten immer noch unter Zugzwang.

Und dennoch, wie es Obmann Grill bereits ankündigte: Mit so einer Leistung ist mit den „Würmlingern“ auch gegen die kommenden Gegner Purgstall, Rohrendorf und Seitenstetten voll zu rechnen. Die zwei vergangenen Siege dürften auch für einen Schub an Selbstvertrauen gesorgt haben. Die Ladehemmung scheint überwunden zu sein; was sich teilweise auch schon in Lilienfeld gegen den Tabellenführer anbahnte, wurde in den vergangenen Matches umgesetzt. In einem direkten Duell, auf fremden Platz, so eine Performance abzuliefern, zeugt aber auch vom wiedergekehrten Selbstvertrauen der Truppe. Die Ergebniskrise der Tullnerfelder scheint auf jeden Fall überwunden zu sein.