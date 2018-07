„Wenn es einfach wäre, würde es Fußball heißen“, war nur einer von vielen Motivationszurufen, der Sabrina Lederle beim Durchhalten unterstütze. Die erprobte Ultraläuferin hatte sich zur Sicherheit auch zwei Sprüche auf ihre Hände geschrieben: „Scheiß die net an!“ und „Einfach laufen.“

Lederle qualifiziert sich für 24-Stunden-WM

Solche Maßnahmen braucht es wohl, wenn man 24 Stunden lang durchlaufen will und sich dazu noch ein hohes Ziel gesteckt hat. Lederle musste nämlich die 180-km-Grenze knacken, um im kommenden Jahr bei der 24-Stunden-Lauf-Weltmeisterschaft in Irdning antreten zu dürfen.

Das Vorhaben sollte gelingen, Lederle sich selbst noch übertreffen, denn am Ende waren es 190,4 Kilometer. Die ehrgeizige Athletin belegte mit diesem Ergebnis Rang eins bei der österreichischen Meisterschaft, siegte in ihrer Altersklasse und wurde in der Gesamtwertung nur von einer Frau übertrumpft. Lediglich vier Männer waren insgesamt besser als sie.

Dabei war sich die Tullnerin zu Beginn gar nicht so sicher, ob ihr Plan aufgehen würde: „Ich war extrem aufgeregt und voller Zweifel, ob ich die 180 km schaffen würde.“

Vier Teamkollegen betreuten die 27-Jährige vom Verein „Team vegan.at“, mixten die richtigen Getränke, hielten die Platzierungen im Auge und motivierten mit Schildchen und Tanzeinlagen.

Dauerregen nach Start mitten in der Nacht

Die Bedingungen waren alles andere als einfach. Die ersten Stunden, mitten in der Nacht, regnete es fast durchgehend. Lederle lief als einzige mit ärmellosem Top und kurzer Hose, denn dies sei ihr Lieblingswetter. Allerdings bilden sich mit der Zeit Blasen, doch da ergeht es allen TeilnehmerInnen gleich.

Die Ultraläuferin fing mit flottem Tempo an, denn langsamer werde man ja ohnehin mit der Zeit. „Irgendwie hatte ich einen Plan, irgendwie aber auch nicht.“ Für Pausen nahm sie sich kaum Zeit, vielleicht 30 Minuten in den 24 Stunden. Da wurde sie mit Zitronensaft, Chiasamen und Traubensaft aufgepäppelt und die Muskeln wurden gelockert.

Besonders unterstützend wirkten Begegnungen mit bekannten Gesichtern entlang der Strecke, wobei man einzelne Runden gemeinsam bestreitet „Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, kann ich gar nicht richtig sagen, was mir die 24 Stunden durch den Kopf gegangen ist. Ich habe einfach mein Ziel verfolgt und gekämpft und wurde sogar mit einem Titel belohnt.“

Mit letzter Kraft die 190-km-Marke geknackt

Die nötige Abschlussmotivation kam in den letzten 14 Minuten vom Moderator des Bewerbs. Wie eine Kampfansage wirkte sein Kommentar auf die junge Läuferin: „Hier kommt die zukünftige österreichische Meisterin im 24-Stunden-Lauf. Die 190 km werden sich wohl nicht mehr ausgehen. Sie will noch laufen, aber es geht einfach nicht mehr.“

Für Lederle genau die richtigen Worte, um dem Körper noch die letzte Kraft zu entlocken und noch zwei Runden abzuspulen. Nun kennt sie den 1,07 km langen Rundkurs in Irdning schon in- und auswendig und ist damit bestens für die WM 2019 eingestimmt.