Sabrina Lederle ist Österreichische Vizemeisterin im 24-Stunden-Lauf. Unfassbare 184 Kilometer legte die Absdorferin in Blumau zurück. MIt ihrer insgesamt drittbesten 24-Stunden-Leistung gewann die 30-jährige ihre Altersklasse.

„24 Stunden können wahnsinnig schnell vergehen – vor allem bei so einem schönen Rundkurs, vielen lieben LäuferInnen auf der Strecke und wenn man von einem großartigen, extrem tollen Betreuerteam umgeben ist. Maria, Christoph, Philipp und Rici, ihr seid für mich die wahren Helden vom 24-Stunden-Lauf in Blumau.“

DIe für das Team Vegan.at startetende Tullnerfelderin hatte mit brütender Hitze zu kämpfen. „Sie hat sich wortwörtlich auf den Magen und Kreislauf geschlagen.“ Lederle gab aber nie auf. „Ich lief nach den Gehpausen immer wieder an und überraschte alle mit meinem Kampfgeist.“

Schließlich legte sie 184,02 km zurück. Sieg in der Altersklasse AK und österreichischer Vizemeistertitel!

„Es war mir eine große Ehre, das Podest mit dem österreichischen Ultralaufreferenten Georg Mayer zu teilen.“

Gleichzeitig wurde auch die deutsche Meisterschaft ausgetragen. In der internationalen Wertung entschieden wenige hunderte Meter. Lederle legte um 430 Meter mehr zurück als Katrin Tüg-Hilbert, die unmittelbar hinter der Absdorferin Siebente wurde. „Das Starterfeld war extrem gut. Auch über so einen langen Zeitraum entscheiden am Ende die letzten Meter.“