3x3-Party steigt auf dem Tullner Hauptplatz

Die 3x3-Weltmeisterschaft auf dem Wiener Rathausplatz war ein richtiger Erfolg und hat für gehörigen Wirbel um die aufstrebende Sportart gesorgt.

Am Wochenende wird es auch auf dem Tullner Hauptplatz 3x3-Basketball der feineren Sorte zu sehen geben, denn am Samstag und am Sonntag findet hier ein Turnier, veranstaltet vom Verein 3x3 Basketball Tulln statt. Tonangebend sind Ex-Profi Edin Bavcic, der schon für die Ausgaben 2021 und 2022 verantwortlich war und Chrisitan Kern. Am Samstag stoppt der Austrian Circuit, mit den Topteams aus Österreich im Teilnehmerfeld in der Rosenstadt. Am Sonntag kämpfen dann internationale Profi-Mannschaften im Rahmen des „Danube Hoops“ um die goldene Rose der Stadt Tulln.

Bei einem Turniersieg lockt die Qualifikation für einen der begehrten Plätze bei einem FIBA-Challenger-Event und das Teilnehmerfeld kann sich durchaus sehen lassen, wie Bavcic verrät: „Wir haben Teams aus 10 Nationen am Start und mitunter die besten Mannschaften Europas. Das wird richtig hochkarätig.“

Auch der Tullner Verein hat eine Mannschaft aufgestellt, die bereits erste Erfolg einfahren konnte. Bei den ersten beiden Turnierteilnahmen gelang jeweils ein dritter Platz und zuletzt sogar der erste Turniersieg Die Chancen das heimische Team in der heißen Phase auf dem Court zu sehen, stehen also nicht schlecht. 2022 musste das Danube Hoops wetterbedingt in die Josef-Welser Halle verschoben werden, war aber dennoch gut besucht.

Das ist auch heuer der Notfallplan, wobei die Veranstalter natürlich auf günstiges Wetter hoffen um an beiden Tagen auf dem Hauptplatz für eine ordentliche Basketball-Show sorgen zu können.