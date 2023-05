Tulln auf dem Weg zur 3x3-Hochburg

Mit „3x3 Basketball Tulln“ hat die Bezirkshauptstadt seit diesem Jahr einen neuen Sportverein. Wie der Name bereits eindeutig verrät, hat dieser sich auf das immer beliebter werdende 3x3-Basketball spezialisiert und verfolgt zwei große Ziele:

Das 3x3-Turnier am Tullner Hauptplatz, das bereits 2021 und 2022 ausgetragen wurde, soll einen fixen Stellenwert im Sportgeschehen der Stadt, in Niederösterreich und in der 3x3-Szene in ganz Österreich erreichen. Außerdem möchte man eine eigene Mannschaft stellen, die sich unter den Top-Teams des Landes etablieren und auch international in Erscheinung treten soll.

Bavcic und Kern, zwei Profis am Werk

Das sind zwei durchaus hochgesteckte Ziele, doch die Hauptverantwortlichen haben durchaus viel Erfahrung auf dem Gebiet. Dabei handelt es sich zum einen um Edin Bavcic. Er kennt das Basketball-Geschäft wie seine Westentasche, war über 20 Jahre als Profi in ganz Europa tätig, spielte lange Jahre für die bosnische Nationalmannschaft und beendete zuletzt seine aktive Karriere als Kapitän der Klosterneuburger Dukes.

Mit seinen Basketballcamps, als Coach des BBC Tulln und als Veranstalter der ersten beiden 3x3-Turniere in Tulln, in Kooperation mit dem BBC, hat er aber auch in der Bezirkshauptstadt schon einen ordentlichen sportlichen Fußabdruck hinterlassen. Seine Expertise ist bekannt und geschätzt, so wurde auch er für die heiße Phase der 2. Bundesliga von den Mistelbach Mustangs ins Trainerteam geholt.

Christian Kern, der im Verbund mit Bavcic die Geschicke des Vereins leitet, war jahrzehntelang als Spieler und Funktionär für den BBC Tulln tätig, spielte selbst mit dem Senioren-Nationalteam bei zahlreichen Welt- und Europameisterschaften und ist als Funktionär auch in anderen Sportarten unterwegs. Zum Beispiel als Vorstandsmitglied und Zeugwart beim Team Copa Pele oder als Teamkoordinator und Zeugwart bei den FAK Allstars.

Keine Konkurrenz für den BBC Tulln

Ganz wichtig ist Bavcic und Kern jedenfalls, dass man dem BBC Tulln keine Konkurrenz machen möchte. So betonen beide unisono, die sportlichen Unterschiede zwischen dem herkömmlichen Basketball und der 3x3-Variante.

Doch wie genau sehen diese Unterschiede aus? Der Ursprung des 3x3 Basketballs liegt beim „Streetball“, das ab den 90er-Jahren auch schon in Europa gespielt wurde. Beim 3x3 stehen nur drei Spielerinnen oder Spieler pro Team auf dem Feld und es wird nur auf einen Korb gespielt. Das Spiel endet nach zehn Minuten, oder sobald eine Mannschaft 21 Punkte erzielt. Außerdem haben die Mannschaften nur 12 Sekunden Zeit für ihren Angriff, wodurch sich ein sehr flottes Spiel ergibt.

Ab 2007 unternahm der internationale Verband, die FIBA, erste Probeläufe in diese Richtung und seit 2010 werden offizielle Wettbewerbe in dieser Spielform ausgetragen. Seit 2017 gibt es Weltmeisterschaften für Nationalteams sowie eine World-Tour und seit den Sommerspielen 2020 in Tokio ist 3x3 sogar eine eigene olympische Disziplin.

In Österreich liegt 3x3 Basketball seit Jahren im Trend. Der nationale Verband ist stark um die Förderung dieser Variante bemüht und vom 30. Mai bis zum 4. Juni wird in Wien sogar die Weltmeisterschaft ausgetragen.

Showdown im Juni

Nur zwei Wochen später findet dann bereits das erwähnte Turnier in Tulln statt. Am 17.06 stoppt der Austrian Circuit, also die nationale Tour, auf dem Hauptplatz und am 18.06 folgt dann mit dem „Danube Hoops“ das Turnier um die Goldene Rose der Stadt Tulln. Dieses musste im Vorjahr wetterbedingt in die Josef Welser Halle verchoben werden, war aber dennoch gut besucht und mit internationalen Spitzenteams gespickt. Auch heuer kündigt sich ein starkes Feld an und auch das Tullner Team möchte natürlich im Spitzenfeld mitmischen.

Im Einsatz war das Team von 3x3 Basketball Tulln erstmals am Sonntag beim Turnier in Grafenegg. Die Mannschaft bestehend aus Jusuf Selimovic, Elias Wlasak, Ian Moschin und Yann Obiora Grandperret scheiterte erst im Halbfinale und holte sich einen starken dritten Platz.