Anna Größ hat sich bei der ÖTV-Challenge-Series in die Siegerliste eingetragen. Die Absdorferin gewann das Turnier in Vogau/Steiermark und löste damit das Ticket für das Masters der Top-Acht-Spielerinnen nächste Woche in Wien.

In ihren ersten beiden Runden musste die auf Nummer fünf gesetzte Größ über drei Sätze gehen. „Sie hatte mit sich selbst mehr zu kämpfen als mit ihren Gegnerinnen“, so Trainer Tomas Chalupa. Dafür lief sein Schützling ab dem Halbfinale zur Höchstform auf. Größ besiegte in der Vorschlussrunde Alina Michalitsch glatt mit 6:2, 6:2.

Anna Größ nahm im Finale Revanche

Im Finale kam es zum Wiedersehen mit der Turniersiegerin von Neudörfl, wo die Challenge-Series ihren Auftakt genommen hatte. Gegen Arabella Koller hatte Anna Größ im Burgenland das Halbfinale noch mit 3:6, 6:4, 3:6 verloren, in Vogau gelang ihr die Revanche. Die TC-Tulln-Spielerin verlor den ersten Satz mit 4:6, nützte dann eine Schwächephase Kollers zum Satzgleichstand (6:1). Der dritte Satz ging ins Tie-Break, das Größ dominierte und mit 7:3 die Oberhand behielt. Das Finale bewegte sich auf einem hohen Niveau. „Anna und auch ihre Gegnerin haben super gespielt“, lobte Chalupa.

Beim dritten Turnier diese Woche in Wels geht Anna Größ nicht an den Start, um ihre leichte Knöchelverletzung auszuheilen. Ihre volle Konzentration gilt dem Finale in Wien. Chalupa rechnet sich gute Chancen aus: „Nach ihrem Sieg in Vogau und Platz drei in Neudörfl kann Anna sicher ganz vorne mitspielen.“