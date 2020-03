Das Kindertrainerteam hat sich ein Programm für das Balltraining daheim überlegt, das täglich per Whatsapp an die Eltern geliefert wird. In kurzen Videos werden kleine Tricks und Finten vorgezeigt, die sowohl im Wohnzimmer, als auch im Garten gemacht werden können.

„Wir sehen das als Ergänzung zur tollen Initiative ‚Ballschule Österreich‘. Denn spezielle kleine Kinder brauchen eine vertraute Bezugsperson beim Sport. So kommt ihr eigener Trainer übers Handy zu ihnen“, betont U8-Coach Andi Gröbl.