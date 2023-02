Skilehrerin mit 15: Lea aus dem Bezirk Tulln berichtet

Werbung

Genau vor drei Jahren hat die damals zwölfjährige Lea Lerchecker der NÖN ihren großen Traum offenbart. Sie will Skilehrerin werden. Nun hat sie Teil eins der Ausbildung (Anwärterin) erfolgreich abgeschlossen und darf sich mit 15 Jahren zu den Jüngsten ihrer Zunft zählen.

Die ältere Tochter des ehemaligen Inferno-Rennen-Fahrers, Ludwig Lerchecker, hätte zwar selbst das Zeug zur Rennfahrerin, doch sie möchte ihr Hobby lieber anders zum Beruf machen und ihr Können weitergeben.

„Ich habe schon immer gerne mit Kindern zu tun gehabt und letztes Jahr die Babysitterausbildung gemacht. Da ich aber weder Kindergartenpädagogin noch Lehrerin werden will, möchte ich meine Leidenschaft Skifahren gerne so an Kinder weitergeben“, erklärt die HAK-Schülerin.

Gelegenheit dazu bekam sie bereits in den Semesterferien, als sie eine Woche in Gosau (Dachstein West) bei den Bambini als Hilfsskilehrerin zum Einsatz kam. „Es war weniger organisiert, als ich es mir vorgestellt hatte, aber es hat definitiv Spaß gemacht. Und es war eine super Gelegenheit, um erste Erfahrungen zu sammeln.“

Davor hatte Lea in den Herbstferien einen zehntägigen Kurs in der Skischule Haginger absolviert, bei dem sie vom technischen Aufbau des Bewegungsapparates angefangen, über Alpin- und Materialkunde bis hin zu verschiedenen Methoden beim Umgang mit Kindern und Erwachsenen eine umfangreiche Schulung erhalten hat.

Als Skilehreranwärterin ist sie nun befähigt, Anfänger und leicht Fortgeschrittene (Bereiche grün und blau) zu unterrichten. Für nächstes Jahr hat sie den Landesskilehrer 1 geplant, mit dem sie dann auch im roten Bereich (weiter Fortgeschrittene) tätig sein kann. „Dafür brauche ich aber ein bisschen Übung.“ Der dritte Schritt wäre dann der Landesskilehrer 2, mit dem man auch auf Rennen vorbereiten darf (schwarzer Bereich).

Ziel: Den Lieblingssport weitervermitteln

Leas Ziel ist es, in den Schulferien und später, neben dem Studium, ein Zubrot zu verdienen und vor allem ihren Lieblingssport weiterzuvermitteln. Sie ist sich allerdings bewusst, dass die Zukunft des Skisports keine rosige ist.

„Skifahren wird immer teurer werden. Viele Eltern werden vielleicht nicht mehr das Geld haben, um ihre Kinder in die Skischule zu geben.“ Trotzdem findet sie, dass Skikurse – auch an Schulen – weiter angeboten werden sollten. „Der Sport ist extrem cool und man lernt ihn dort mit Freunden zusammen. Das macht einfach viel mehr Spaß und ist ein gemeinsames Erlebnis.“

Sie selbst wird bei ihrem Traum tatkräftig von ihrem Vater unterstützt. „Ich habe das Glück, dass er mir das Skifahren finanziert und voll dahintersteht.“ Das gilt im Übrigen auch für Leas jüngere Schwester Lara, die ebenfalls mit Talent gesegnet ist. Erst kürzlich holte sie bei den Bezirksmeisterschaften am Annaberg Gold in der Kategorie Kinder 2 und einen Tagessieg. Auf vereinsmäßige Rennen sei aber auch sie, laut Lea, wenig erpicht.