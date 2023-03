Weingut Schloss Fels punktet mit Nachhaltigkeit und Sozialem

Werbung

Bereits seit dem Jahr 2014 ist das Weingut Schloss Fels mit dem Gütesiegel „Nachhaltig Austria“ für Winzer und Kellereien ausgezeichnet. Bei der aktuellen Rezertifizierung erhielt der SPAR-eigene Weinbaubetrieb die beste Bewertung in der Kategorie Soziales unter allen über 400 teilnehmenden Betrieben.

Seit Beginn arbeitet man im Weingut nach ökologischen Grundsätzen. Geschäftsführer und Önologe Klaus Klein lässt diese Überzeugung unabhängig zertifizieren: „Ich bin davon überzeugt, dass guter Wein nur in einer gesunden Umwelt, bei guter Boden- und Wasserqualität und unter sozial korrekten Arbeitsbedingungen gekeltert werden kann. Eine unabhängige Bestätigung durch Experten, dass unser Betrieb in diesem Sinne nachhaltig arbeitet, ist mir persönlich sehr wichtig. Daher ist das Weingut Schloss Fels seit der Geburtsstunde dieses internationalen Vorreiter-Projekts ‚Gütesiegel Nachhaltig Austria‘ mit dabei“, sagt Klein.

Das Gütesiegel wurde vom Österreichischen Weinbauverband initiiert. Die Überprüfung von Betrieben in Kategorien wie Klima, Bodengesundheit, Biodiversität und Soziales führt die unabhängige Zertifizierungsstelle agroVet durch. Die Zertifizierung umfasst Anbau, Verarbeitung und Abfüllung der Weine und damit mindestens einen Beobachtungszeitraum von zwei Jahren. In der Kategorie Soziales, wo unter anderem Arbeitnehmerschutz, gerechter Lohn, Aus- und Weiterbildung und Integration bewertet werden, hat das Weingut unter allen teilnehmenden Betrieben die beste Beurteilung erreicht. „Ein wertschätzender Umgang, Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen und gesundheitsfördernde Maßnahmen sind Grundlagen für zufriedene Mitarbeitende in der SPAR-Gruppe“, meint Hans K. Reisch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich.

Das Gütesiegel „Nachhaltig Austria“ des Österreichischen Weinbauverbands bewertet in den Kategorien Klimaneutralität, Wassernutzung, Energieeinsatz, Betriebsmitteleinsatz, Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, hoher Qualitätsanspruch, soziale Aspekte und ökonomische Rentabilität die Nachhaltigkeit von Weinbaubetrieben.