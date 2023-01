Miedler & Doppelpartner: Gute Vorzeichen für Grand Slam "Down Under"

Werbung

Seit Ende Dezember akklimatisieren sich Lucas Miedler und sein Tiroler Doppel-Partner Alex Erler in Australien, um sich auf die Bedingungen und den großen Zeitunterschied einzustellen. Um optimal auf ihr großes Grand-Slam-Debüt vorbereitet zu sein, bestritt das ÖTV-Top-Duo in den beiden Vorwochen die 250er ATP-Turniere in Adelaide und Auckland.

Gute Auftritte geben Selbstvertrauen

In der ersten Runde des Adelaide International (AUS) setzten sich Miedler und Erler nach verlorenem ersten Satz im Matchtiebreak gegen die Franzosen Halys/Lestienne durch. Im Achtelfinale trafen die Österreicher dann auf die Nummer Drei des Turniers, den Briten Glasspool (Nr. 12) und den Finnen Heliovaara (Nr. 11). Gegen die Favoriten sowie späteren Turniersieger mussten sich die Österreicher nach einer ausgeglichenen Partie mit 3:6 und 6:7 geschlagen geben. „Letztendlich war es nur ein Break“, betonte Miedler.

Im Folgeturnier beim ASB Classic in Auckland (NZL) warteten in der ersten Runde die Australian-Open-Sieger von 2015, die Italiener Simone Bolelli und Fabio Fognini, auf das rot-weiß-rote Duo. Über diese behielten sie über die gesamte Matchdauer hinweg konstant die Oberhand. Während Miedler und Erler alle vier Breakbälle gegen sich abwehrten, nutzten sie die eigenen Breakchancen in beiden Sätzen, was in einem souveränen 6:4 und 6:3-Erfolg resultierte.

„In den wichtigen Situationen waren wir einfach voll da“, so der Tullner. Diesen Schwung konnte das ÖTV-Doppel nahtlos ins Viertelfinale mitnehmen. Dort ließen die amtierenden Stadthallen-Sieger der argentinisch-venezolanisch Paarung Baez/Martinez keine Chance und fertigte diese nach nur 51 Minuten mit 6:4 und 6:0 ab. Damit standen Miedler und Erler nun auch zum ersten Mal außerhalb Österreichs in einem Halbfinale auf ATP-Ebene.

Dort trafen die beiden auf die topgesetzten Kroaten Nikola Mektic (Nr. 8) und Mate Pavic (Nr. 5). Im ersten Satz gaben lange Zeit die Österreicher den Ton an und waren einem Break deutlich näher als die hochfavorisierten Kroaten. Beim Stand von 1:0 sowie 4:3 vergaben Miedler und Erler jeweils zwei Breakchancen, während sie selbst keine einzige zuließen.

Im Tiebreak gelangen den Kroaten die besseren Returns, was zum Satzverlust für die Österreicher führte. „Das ist dann eben die Klasse der beiden!“, so Miedler.

Im zweiten Durchgang konnten der Tullner und der Tiroler das erste Break zum 1:3-Rückstand zwar wieder wettmachen, das erneute Break gegen sie zum 2:4 war allerdings vorentscheidend zum 3:6-Satzverlust.

„Den ersten Satz hätten wir einfach gewinnen müssen“, bewerte Miedler das Ergebnis. „Keinen von sechs Entscheidungspunkten zu verwerten, das kannst du dir auf diesem Niveau nicht leisten“, fügte der 26-Jährige hinzu. Nichtsdestotrotz stimmen die Leistungen von Österreichs bester Doppel-Paarung absolut positiv für das Grand Slam in Melbourne.

Leistungen stimmen positiv für Melbourne

„Wir haben in beiden Vorbereitungsturnieren nur knapp gegen Weltklasse-Doppel und die späteren Turniersieger verloren. Wir fühlen uns gerade sehr gut.“

Das Erstrundenlos bei den Australian Open hätte für die Österreicher gewiss leichter fallen können. Mit der indisch-australischen Paarung Rohan Bopanna (Nr. 19) und Matthew Ebden (Nr. 26) wartet die Nummer Zehn des Turniers auf die beiden. „Das ist natürlich kein Traumlos, aber wir haben bewiesen, dass wir auch mit den Top-Teams mitspielen können.“