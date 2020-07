Was im Vergleich zum ersten Tag im Diamond Country Club in Atzenbrugg jedoch ins Gewicht fällt, ist der Umstand, dass sich der Name geändert hat. Nachdem rund die Hälfte des 144-köpfigen Starterfeldes den zweiten Arbeitstag bereits hinter sich gebracht hat, liegt nach einer 65er-Runde und mit einem Score von -8 Schlägen nunmehr Darius Van Driel vorne. Erstens ist dem Sieger der EURAM Bank Open 2018 heute Vormittag mit acht Birdies bei nur einem Bogey ein blitzsauberes Spiel gelungen. Zweitens ist sein bislang fast makellos unterwegs gewesener Landsmann Joost Luiten auf Hole 7 überraschenderweise grob gestrauchelt. Dort wo der bisherige Spitzenreiter und Atzenbrugg-Sieger von 2013 gestern lediglich drei Schläge brauchte, benötigte er heute gleich sieben, womit er mit einem momentanen Ergebnis von -6 auf den geteilten vierten Rang abgerutscht ist. Und sich dort mit dem Deutschen Marcel Schneider, dem Franzosen Felix Mory sowie den beiden Schotten Connor Syme und Craig Howie in prominenter Gesellschaft befindet. Darius Van Driel zog naturgemäß positive Bilanz: „Heute war ein toller Tag. Es gab perfekte Bedingungen und vor allem keinen Wind. Mein Putten war sehr, sehr gut, ich habe gut eingelocht und ein paar gute Par’s gespielt. Das war sehr hilfreich.“

Als bester Österreicher liegt momentan wie gestern Timon Baltl nach wie vor gut im Rennen. Der Steirer liegt zwischenzeitlich mit einem Score von 4 unter Par auf Rang 12, allerdings ist er erst bei Halbzeit des zweiten Tages. Gut in Richtung Cut läuft es momentan auch für Lukas Nemecz (-3), und Markus Habeler (-2). Auf Par stehen Martin Wiegele und Amateur Maximilian Steinlechner. Markus Brier verbesserte sich von +3 auf +1 und liegt damit gleichauf mit Amateur Niklas Regner. Keinen ganz so guten Vormittag erwischten Amateur Larenz Kubin (derzeit +3) und Gerold Folk (derzeit +7). Aber wie gesagt, sind hier durchaus noch Verbesserungen möglich, was auch für Leonhard Astl, Lukas Lipold und Sebastian Wittmann gilt, für die Tag 2 überhaupt erst am Nachmittag beginnt.