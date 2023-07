Tulln ist Weltmeister

Beim World Dance Contest, auch Danza Mundial genannt, im Kongresszentrum in Prag gelang der Rosen-Balletschule aus Tulln zuletzt der ganz große Wurf.

Die Tänzerinnen und Tänzer der Rosen-Ballettschule ertanzten sich in der Kategorie „Mini Große Gruppe Ballett bis neun Jahre“ mit der Sprinpolka und in der Kategorie „Mini Duett/Trio Ballett bis neun Jahre“ mit der Nummer „La Vita e Bella“ die Goldmedaillen. Somit dürfen die jüngsten Tänzerinnen und Tänzer aus den Leistungsklassen sich offiziell Weltmeister 2023 nennen.

Die 10 Ballerinen der Leistungsklasse 3 (Kinder bis 13 Jahre) holten außerdem mit der Nummer „Sekelton“ eine Silbermedaille für Österreich. Ebenfalls zu einem Vizeweltmeistertitel reichte es für die Ballettschülerin Ena Dragutionovic, die mit der Nummer „Blue Danube“ die Silbermedaille im Spitzentanz (Tanz mit Spitzenschuhen) bis 13 Jahre einfuhr. In der Kategorie „Mini Gruppe Ballett bis 9 Jahre“ gewinnen die Balletttänzerinnen der Leistungsklasse 2 mit der Nummer „ Blue Valse“ die Silbermedaille und sind ebenfalls Vizeweltmeisterinnen 2023. Mit der Nummer „Cats and Mouse“ waren Julia Hofmann, Sophie Kerschner und Marie Kotoun erfolgreich. Sie konnten die Bronzemedaille in der Kategorie Mini Duett/Trio Ballett bis 9 Jahre ergattern. Das Fazit der Rosen-Ballettschule liest sich fast schon unglaublich: Alle Tänzerinnen und Tänzer die teinahmen gingen mit dem Weltmeistertitel oder dem Vizeweltmeistertitel in der Tasche nach Hause.

Das ist natürlich auch ein großartiger Erfolg für Ballettschuldirektorin Margarita Breznik, die immerhin alle Gewinnernummern selbst kreierte und choreographierte, die sich mit ihren Schützlingen freute: „Diese Weltmeisterschaft ist ein großer Erfolg weil die Konkurrenz wirklich stark war.“