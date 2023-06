Gold und Silber bei WM im Bankdrücken in Südafrika

Nach seinem Weltmeistertitel im Vorjahr zählte Andreas Frasl, vom HSV Langenlebarn, auch heuer zum Favoritenkreis bei der WM im Bankdrücken equipped. Diese fand in der südafrikanischen Stadt Sun City statt.

Frasl ließ nichts anbrennen und ging mit einem hohen Einstiegsversuch von 217,5 kg in den Medaillenwettkampf der Allgemeinen Klasse bis 66 kg. Damit lag er um 2,5 kg höher als bei seiner WM-Leistung 2022 und landete hinter seinen beiden japanischen Kontrahenten, Masashi Fukuda und Tatsuya Kawashima, auf der dritten Zwischenstelle.

Mit einer persönlichen internationalen Bestleistung von 225 kg schob er sich auf Rang zwei vor. Während sich Fukuda mit gültigen 232,5 kg in Warteposition begab, scheiterte Kawashima zwei Mal an höheren Lasten, womit für Frasl die Silbermedaille abgesichert war. Nun ging es ums Ganze. Doch wie so oft entscheiden Kleinigkeiten über Erfolg und Misserfolg: Ein minimaler technischer Fehler kostete Frasl die Chance auf den Sieg und der Angriff mit 240 kg auf Gold scheiterte. Dennoch überwog die Freude, denn mit WM-Silber ergänzte das HSV-Ass seine Sammlung um eine weitere internationale Medaille.

Noch besser erging es Thomas Wetzstein in der Masters-Klasse I. Obwohl die Vorbereitung sehr durchwachsen war, brillierte er im Wettkampf mit gewohnter Stärke und Routine. Mit dem schwersten Gewicht von 250 kg im letzten und entscheidenden Zugang auf der Hantel überholte er seinen japanischen Mitstreiter Yuki Sato und gewann erneut WM-Gold.