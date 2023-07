Titans behaupten den zweiten Platz

Letztes Wochenende ging es für die Danube Titans im letzten Heimtermin in Tulln als Tabellenzweiter gegen den Tabellenersten aus Schwechat, und den Tabellenfünften, die Stockerau Cubs 2.

Die erste Partie gegen die bisher noch immer ungeschlagenen Blue Bats hatte mit den Gästen einen klaren Favoriten, mussten die Titans sich in diesem Duell vor ein paar Wochen doch schon mit 4:17 geschlagen geben. Lust auf eine Revanche hätte das Kooperationsteam aus Tulln und Klosterneuburg natürlich gehabt, doch wurde daraus nichts.

Schwechat setzte sich früh ab

Die jungen Schwechater setzten sich ab den ersten Innings als das bessere Team durch, wobei man den Titans die dreiwöchige Spielpause anmerkte: Zu viele Fehler prägten das Spiel der Gastgeber und die Schwechater hatten somit kaum Probleme davonzuziehen. Am Ende mussten die Titans sich klar mit 28:3 geschlagen geben, auch wenn die Fuentealba-Brüder Andrés und Roberto das Match solide über die Ziellinie brachten.

Um den Spitzenreiter zu müssten die Titanen in der Defensive konstanter werden, aber auch in der Offensive Methoden gegen das starke Pitching der Blue Bats finden. Wesentlich besser lief es da schon im zweiten Spiel des Tages, gegen die Cubs II. Hier feierten die Donautitanen einen klaren 21:6-Erfolg. Zu Beginn verlief das Spiel noch relativ knapp, doch die Titans fanden im Verlauf immer besser zu ihren Stärken und brachten konstant Punkte auf die Anzeigetafel.

Die Defensive zeigte sich wesentlich fokussierter als im ersten Spiel und machte weniger Fehler. In der Offensive gelang sogar ein Homerun durch Dominik Riedl. Die Titans setzten sich schließlich hochverdient mit 21:6 durch.

Somit stehen die Titans weiterhin auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Um diesen zu festigen, sollten die Titanen am Sonntag bei den Vienna Lawnmowers in der Wiener Freudenau gewinnen.

Wenn die Leistung halbwegs so bleibt wie im ersten Auftritt gegen die Wiener, dann darf man den Titans eine kleine Favoritenrolle und gute Chancen auf dieses Unterfangen zuschreiben.