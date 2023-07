Titans kämpfen um den zweiten Platz

Die Danube Titans kämpfen in der Landesliga Ost aktuell um den zweiten Platz in der Tabelle, hinter den übermächtigen Schwechat Blue Bats II. Nachdem zuletzt ein Sieg gegen die Stockerau Cubs II gelang, stehen die Chancen auch nicht schlecht, doch der jüngste Spieltag am Sonntag war ein herber Rückschlag für das Kooperationsteam aus Tulln und Klosterneuburg.

Da fing man sich zunächst nämlich eine Niederlage gegen die Woodquarter Red Devils, die Schlusslichter der Tabelle ein. Die Red Devils starteten wie von der Tarantel gestochen mit sechs Punkten im ersten Inning. Zunächst hatten die Donautitanen aber noch die richtige Antwort parat. Die Offensive erzielte selbst sechs Runs und glich damit aus.

Ein Pitcherwechsel bei den Titans verlangsamte den Angriff der Red Devils und das Spiel blieb lange Zeit auf Messers Schneide. Erst kurz vor Ende der Partie gelangen den Schlusslichtern zwei Punkte, mit denen sie die Partie zu ihren Gunsten entschieden. Endstand 6:8.

Von der Hitze und dem Schock der unerwarteten Niederlage gezeichnet, versuchten die Titans im zweiten Spiel des Tages, gegen die Vienna Lawnmowers, wieder zu ihrem Spiel zu finden. Stephan Unger stand diesmal wieder als Pitcher auf dem Mound, aber dennoch konnten die Titanen nicht zur Form der letzten Spieltage finden. Die Lawnmowers waren heiß auf eine Revanche, mussten sie sich im ersten Spiel gegen die Titans doch klar geschlagen geben.

Die Partie blieb in den ersten Innings noch offen, doch die Lawnmowers hatten stets einen knappen Vorsprung. Bei 2:4 aus Sicht der Titans ging es ins fünfte Inning. Da brachen aber plötzlich alle Dämme und die Verteidigung löste sich in Luft auf. Ein Fehler folgte auf den Nächsten und jetzt kam auch noch Verletzungspech ins Spiel. Gleich zwei Spieler mussten ausgewechselt werden, darunter auch Joseph Bailey, der einen Flyball ins Gesicht bekam. Die Lawnmowers entschieden die Partie in dieser Phase klar für sich und gingen schließlich mit 12:2 als deutlicher Sieger vom Platz.

Wenn die Titans den zweiten Tabellenplatz noch absichern wollen, dann bleibt nicht viel Zeit, um die Niederlagen zu verdauen. Bereits am kommenden Samstag warten die Rückspiele gegen die Devils und die Stock City Cubs II. Hier müssen zwei Siege her, andernfalls läuft man Gefahr in der engen Tabelle ins Niemandsland abzurutschen und vielleicht sogar noch um den Platz in den Play-offs zittern zu müssen.