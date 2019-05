Die Kapfenberg Bulls haben zum Auftakt der Halbfinal-Duelle im Play-off der Basketball-Bundesliga ("best of five") eine Heimniederlage bezogen. Die Klosterneuburg Dukes setzten sich beim Meister am Mittwochabend überraschend mit 90:84 (35:40) durch. Auch in Oberwart gab es einen Außenseitersieg, die Swans Gmunden siegten nach Verlängerung bei den Gunners mit 94:92 (81:81, 44:40).

Titelverteidiger Kapfenberg lag zur Pause auf Kurs. Klosterneuburg blieb aber unangenehm, drehte die Partie dank der Überlegenheit am Rebound im dritten Viertel (+8 Punkte) und bewahrte am Ende die Nerven. Der ehemalige Kapfenberg-Akteur Moritz Lanegger und Predrag Miletic waren mit je 21 Punkten beste Werfer der Dukes, die als einziges Team im Play-off ungeschlagen bleiben. Die Chance zur Revanche ergibt sich für die von Elijah Wilson (24 Punkte) angeführten Bulls am Samstag erneut vor heimischer Kulisse.

Oberwart lief gegen Gmunden lange einem Rückstand hinterher. Erst fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lagen die Burgenländer erstmals in Führung (74:72). Gmunden schien wie schon im Viertelfinale gegen Traiskirchen auswärts in der Schlussphase einzubrechen. Die Swans lagen 1:27 Minuten vor Spielende schon sieben Zähler zurück, Enis Murati (24 Punkte) warf sein Team mit einem Dreier und zwei Freiwürfen aber noch in die Overtime. Oberwart konnte seine deutliche Überlegenheit am Rebound auch dort nicht nutzen und steht am Samstag bereits unter Zugzwang.