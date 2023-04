BBC-Tulln: Erst im Finale war Endstation

Werbung

Es tut sich eindeutig etwas, beim BBC Tulln. Seit Edin Bavcic das Team im letzten Februar übernommen hat, entwickelt die Mannschaft sich konstant weiter. Das wurde auch am jüngsten Wochenende bestätigt. Da fand nämlich das Final-Four im Landesliga Cup in Bruck an der Leitha statt und auch die Tullner Basketballer waren am Start. Im Semifinale kam es zum Duell mit den Amstetten Falcons. Die Tullner waren zwar nicht in der Favoritenrolle, ließen sich davon aber nicht beeindrucken und setzten sich mit 83:78 durch. Besonders in der ersten Halbzeit überzeugten die Tullner. Bei 61:36 aus Sicht der Rosenstädter ging es in die Pause. „Das war wirklich phänomenal. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, schwärmte Coach Bavcic über die ersten beiden Spielabschnitte.

Nach der Pause legte Amstetten einen Zahn zu, holte rasch auf und machte das Spiel noch einmal spannend. Tulln hatte aber die passende Antwort, erfing sich im richtigen Moment und setzte sich im Endeffekt mit 83:78 durch. „Wir haben uns in einer schweren Phase noch erfangen. Da hat das ganze Team super gearbeitet und wir wollten den Sieg einfach mehr. Das haben meine Jungs klar gezeigt“, so Bavcic.

Am Sonntag kam es dann zum Finalspiel gegen die Gastgeber des Turniers, die Foxes aus Bruck an der Leitha. Die Tullner spielten eine sehr starke erste Halbzeit und hielten ihren Vorsprung bis zur Halbzeit. Im dritten Viertel zeigten die Brucker aber ihre Qualitäten, beeindruckten mit hoher Trefferquote von jenseits der Dreierlinie und drehten das Spiel so um. Es blieb zwar bis in die Schlussphase spannend, am Ende mussten die BBC-Herren sich aber mit dem zweiten Platz begnügen. Den darf man dennoch als Erfolg werten. „Das war das beste Spiel, das wir bisher gespielt haben. Ich kann den Jungs keinen einzigen Vorwurf machen. Ich hoffe, dass sie auch den zweiten Platz genießen und die kleine Enttäuschung bald verflogen ist. Das war eine verdiente Belohnung für harte Arbeit“, so der Coach.

Dem stimmte auch Obmann Alexander Liebhart zu: „Unsere Jungs haben an beiden Tagen super gekämpft und sich sehr gut präsentiert. Der ganze Verein kann stolz auf diese Mannschaft sein. Für den Vorstand ist das natürlich auch ein tolles Zeichen, wir entwickeln uns in die richtige Richtung.“