Doppelt Bronze für die NÖ-Teams

Am Wochenende ging in der Josef Welser Halle ein richtiges Basketballfest über die Bühne. Der BBC Tulln durfte den Bundesländer-Cup 2023 in der Altersklasse U14 austragen.Für diesen Bewerb wurde in allen Bundesländern durch Auswahlverfahren die besten Teams zusammengestellt, die Länder dann in Tulln vertreten durften. Das Event wurde im schnellen und spannenden 3x3-Format ausgetragen, bei denen Teams bestehend aus drei Spielerinnen oder Spielern auf einen Korb spielen. Dadurch wird das Spiel besonders flott und spannend.

Aus Niederösterreichische Sicht darf man mit den Ergebnissen durchaus zufrieden sein. Sowohl die Mädchen als auch die Burschen mussten sich zwar im Semifinale geschlagen geben, setzten sich im kleinen Finale aber durch und sicherten sich somit jeweils den ausgezeichneten dritten Platz.Der Sieg bei den Mädchen ging an das Team Oberösterreich, während sich bei den Burschen das Team aus der Steiermark durchsetzte.