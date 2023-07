Beachvolleyball der Sonderklasse

Die 27. Auflage des Beachvolleyball-Großevents im Aubad Tulln punktete gleich mit zwei Premieren. Zum ersten Mal gab es das neue Format „King/Queen of the Court“ zu bestaunen und zweitens gab es mit Felix Schaffer und Nicolas Pfeffer erstmals neue Veranstalter, die in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Tulln und der Sportunion Langenlebarn ein fantastisches 3-tägiges Event realisierten.

Was ist „King/Queen of the Court“ eigentlich?

Dieses Turnierformat ist noch relativ jung, sorgt aber für flotte Spiele, viel Dynamik und ordentlich Spannung: Dabei spielen fünf Teams gleichzeitig 15 Minuten lang auf einem Court, Angaben erfolgen nur von einer Seite, auf dem anderen Feld (Annahmeseite) kann gepunktet werden. Ziel ist es, über die Angabe auf die Annahmeseite zu wechseln, um dort dann möglichst viele Punkte zu machen. Das Team mit den wenigsten Zählern scheidet aus. Im zweiten Durchgang treten nur noch vier Teams gegeneinander an, im dritten Durchgang nur noch drei, wer dort als erstes 15 Punkte oder nach 15 Minuten die meisten Punkte gesammelt hat, ist Sieger des Spiels.

Junge Format ist bereits sehr beliebt

Das noch junge Turnierformat (die ersten internationalen Events fanden 2018 statt) erfreut sich bei Spieler:innen wie Fans immer größerer Beliebtheit. Dementsprechend gut war auch die Stimmung bei den Finalspielen am mit ca. 600 begeisterten Zuschauern bestens besuchten Centercourt.Bereits am Samstag war der Centercourt gut gefüllt, nicht zuletzt wegen einiger NÖ-Teams und dem Antreten von Vizeweltmeister Clemens Doppler. Ihm gelang ein kurioses Meisterstück:

Im entscheidenden Spiel um den Verbleib im Bewerb war er mit Thomas Kunert zwei Minuten vor Schluss eigentlich aussichtslos acht Punkte im Rückstand. Doch dann blieben die beiden auf der Annahmeseite und holten Punkt um Punkt.

Die Gegner verzweifelten und unterstützten die Aufholjagd ungewollt mit Service-Fehlern und Out-Bällen. In den letzten Sekunden schoben sich Doppler/Kunert an den Führenden vorbei und verblieben damit mit außerordentlich viel Glück im Bewerb.

Im Finale kam es dann umgekehrt. Doppler/Kunert lagen fünf Minuten vor dem Ende mit sieben Punkte vor Friedl/Huber. Dann schwanden aber die Kräfte und Friedl/Huber sicherten sich in den letzten Sekunden den Tagessieg. Bronze ging an die aktuellen U20-Europameister Timo Hammarberg/Tim Berger. Die St. Pöltner Nachwuchstalente Matthias und Georg Köstler verpassten das Treppchen nur knapp.

Bei den Damen ging der Sieg an das tschechische Top-Team Miroslava Dunarova und Daniela Resova. Dabei konnten allerdings die jungen Niederösterreicherinnen Sara Neiss und Isabel Haas überraschend ins Finale einziehen und sich den zweiten Platz sichern. Das Turnier war das siebte der OPEN-Kategorie in diesem Sommer. Die Gewinner erhalten einen Startplatz bei den Queen and King of the Court Royal Championships in Rotterdamm.