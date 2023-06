„Blaulichter“ im Spenden-Einsatz

Es ist ein Klischee, das Drehbuchautoren amerikanischer Krimiserien gerne und oft bedienen: Die Rivalität unter Blaulichtorganisationen. Wenn es um das Wohl der Gesellschaft geht, arbeiten sie am Ende aber doch zusammen.

Das Bild passt eigentlich ganz gut für eine Veranstaltung, die diesen Sommer stattfinden wird. Beim 9. Blaulicht-Turnier am Sportplatz Würmla (15. Juli, ab 10 Uhr) werden rund 20 Mannschaften von Polizei, Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz und Co in einem Fußballcup gegeneinander antreten. Wer gewinnt, ist dabei Nebensache: Die „Blaulichter“ sind für den guten Zweck im Einsatz.

Der „MVP“ des Turniers steht nämlich jetzt schon fest. Der Spendenerlös kommt dieses Jahr dem 14-jährigen Noah zugute. Er kam mit einem offenen Rücken („Spina bifida“) zur Welt und hat eine komplexe Behinderung. Bei einer Spina bifida handelt es sich um eine Fehlbildung der Wirbelsäule. Sie zählt zu den häufigsten Ursachen angeborener Körperbehinderung.

Programm für Alt und Jung

Wer dem Benefizturnier beiwohnen will, dem winkt die Chance auf Tombolapreise. Der Langenlebarner Gastronom Josef Floh („Der Floh“) hat die zwei Hauptpreise gespendet.

Abseits Spiels mit dem runden Ball ist für Unterhaltung gesorgt: Die Veranstalter laden im Festzelt zum Frühschoppen unter musikalischer Begleitung der Justizwachekappelle. Wer sich für die Arbeit der Blaulichtorganisationen interessiert, kann sich bei den Ständen von Polizei, Rettung, und Co informieren. Auch die Kleinen sollen nicht zu kurz kommen: Für die pflichtmäßige Bespaßung der Kinder stehen eine Riesenrutsche, eine Hüpfburg und ein Kletterparcours bereit. Zu Bildungszwecken hat auch die „Kinderpolizei“ einen Auftritt.

Zu den dieses Jahr geladenen Ehrengästen zählen u.a. Niederösterreichs First Lady aD Sissi Pröll, Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll und Landespolizeidirektor Franz Popp.