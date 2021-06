Landesliga B1, Herren: TC TULLN – TC NEUNKIRCHEN 5:4. Die TCT-Herren retteten sich mit einem knappen Sieg gegen Neunkirchen über die Ziellinie. Auf Position eins hatte Maximilian Wild gegen seinen ungarischen Kontrahenten keine Chance. Markus Zellinger und Karl Spitzer hatten unterdessen keine Mühe mit ihren Gegnern und gewannen jeweils in zwei glatten Sätzen. Josef Zeitlberger konnte seinen ersten Satz zwar knapp gestalten, verlor jedoch den zweiten Durchgang deutlich. Auf Position fünf sorgte Tim Harreither für einen weiteren Punkt der Tullner. Der aushelfende Adrian Girschik musste sich in einer Partie der besonderen Art nach langem Kampf geschlagen geben. Nach verlorenem ersten Satz gewann der Tullner den zweiten Durchgang mit 6:0, um dann den entscheidenden Satz mit 0:6 abzutreten. „Tennis ist manchmal ein kurioser Sport“, stellte Mannschaftsführer Zellinger fest. Doch mit der Doppelaufstellung machten die Tullner alles richtig. Während Wild/Zeitlberger das Einser-Doppel verloren, sorgten Zellinger/Spitzer für einen ungefährdeten Sieg. Im Dreier-Doppel gab Vinzenz Wutzl nach langer Verletzungspause sein Meisterschafts-Comeback. Gemeinsam mit Tim Harreither gelang den beiden 17-Jährigen ein solider Sieg und damit auch der entscheidende Punkt für die Tullner. „Da haben wir uns nochmal drüber gerettet“, so Zellinger. „Die jungen Wilden haben uns den Sieg beschert!“

TK BIG POINT MUCKENDORF – TC ZISTERSDORF 3:6. Da ein Spieler kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen ist, ging die Heimmannschaft mit nur fünf Akteuren an den Start. „Die Vorrausetzungen waren natürlich denkbar schlecht“, so Mannschaftsführer Mathias Wagner. Doch es wurde noch bitterer für die Muckendorfer. Martin Mayer verdrehte sich im Einser-Match zu Beginn des zweiten Satzes das Knie und musste daraufhin aufgeben. Die restlichen Partien verliefen allesamt sehr eng. Wagner konnte zwar den ersten Durchgang für sich entscheiden, verlor dann aber den Fokus, wodurch die Sätze Zwei und Drei glatt an sein Gegenüber gingen. Auch Johnny Ye ging klar mit 6:0 in Führung, ehe er sich mit 5:7 im dritten Satz geschlagen geben musste. Doch dann schrieb Matthias Wurzer erstmals für die Muckendorfer an. Nach über drei Stunden zwang er seinen Gegner mit 7:5 im dritten Satz in die Knie. Und auch Thomas Schäffert überzeugte mit seinem ersten Sieg der Saison. Von den zwei gespielten Doppelpartien holte das Duo Wagner/Schäffert noch einen Punkt für die Heimmannschaft. „Wir hätten uns in voller Besetzung Chancen ausgerechnet“, so Wagner. „Das wäre vielleicht die letzte Chance auf einen Sieg gewesen.“

Landesliga C3, Herren: UNION ALLHARTSBERG – UTC JUDENAU 0:9. Die Judenauer konnten ihren bereits dritten 9:0-Erfolg verbuchen. Petr Dezort legte mit einem deutlichen Sieg vor. Auf Position zwei spielte Mannschaftsführer Andreas Simon das engste Match des Tages, ehe dieses mit 6:3 und 6:4 an den Judenauer ging. Es folgte ein glatter Zwei-Satz-Sieg von Peter Rathammer, und auch Tobias Schmidt hatte lediglich im ersten Satz ein wenig zu kämpfen. Ungefährdete Siege von Michael Turnhöfer und Christian Schmutzer komplettierten die Überlegenheit der Gäste. Dies änderte sich auch in den Doppeln nicht, in denen die Judenauer erneut keinen einzigen Satz abgegeben mussten. Mit den erspielten vier Tabellenpunkten ist der UTC Judenau nun alleiniger Tabellenführer.

TC FISCHAMEND – TC TULLN 2 8:1. Die zweite Auswahl des TC Tulln musste in Fischamend eine herbe Auswärtsniederlage einstecken. Auf Position musste Gerald Kaiser seine erste Niederlage in der Landesliga C einstecken. Jakob Stark zog nach engem zweiten Satz ebenfalls den Kürzeren. Währenddessen fand Tristan Haller im dritten Satz kein Rezept gegen seinen Kontrahenten. Auch Andreas Unterhuber musste sich in Drei geschlagen geben. Einzig Mannschaftsführer Thomas Laber konnte für einen Tullner Sieg sorgen. Die Niederlage von Patrick Schmöllerl besiegelte den vorzeitigen Sieg des TC Fischamend. In den Doppelspielen hatte einzig das Dreier-Doppel in Form von Haller/Laber Chancen. Nachdem sie sich im Tiebreak des zweiten Satzes zurückgekämpft hatten, behielten schlussendlich jedoch die Hausherren mit 10:7 im Championstiebreak die Oberhand. Trotz der Null-Punkte-Ausbeute haben die Tullner den Klassenerhalt weiterhin in eigener Hand.

Landesliga A, Damen: TC TULLN – ULTC RAABS 4:3. Anna Gröss musste sich auf Position eins nach einem umkämpfen ersten Satz mit 6:7 und 1:6 geschlagen geben. Dahinter sorgte Adela Jarosova für einen ungefährdeten Sieg. Valerie Mertz konnte sich in zwei engen Sätzen durchringen und Tulln zwischenzeitlich in Führung bringen. Auf Position vier unterlag Alice Mertz ihrer Gegnerin klar, während Katrin Eisenschenk einen klaren Sieg einfahren konnte. Da den Tullnerinnen nur noch ein Punkt zum Sieg fehlte, schickten sie ihre besten zwei Spielerinnen ins Einser-Doppel. Das Duo Gröss/Jarosova brachte den notwendigen Erfolg und fixierte damit den 4:3-Heimsieg. Damit bleiben die TCT-Damen weiterhin im Rennen um den Meistertitel.

Landesliga B2, Damen: TK BIG POINT MUCKENDORF – TC PROTTES 7:0. Die Muckendorferinnen haben am letzten Spieltag der Landesliga B ihre Zielsetzung klar erfüllt und mit 7:0 gegen Tabellenschlusslicht Prottes gewonnen. Mit durchweg soliden Leistungen überzeugten alle Spielerinnen mit klaren Siegen. Die Überlegenheit der Heimmannschaft spiegelte sich bereits in der Papierform wider und führte dazu, dass nur ein einziger Satz enger als 6:2 ausfiel. Der Doppeldurchgang brachte ebenso deutliche Ergebnisse für die Muckendorferinnen. Damit beenden diese die Frühjahrssaison im Mittelfeld der Tabelle. „Wir haben unsere eigenen Erwartungen erfüllt“, berichtete Mannschaftsführerin Julia Winkler zufrieden. Da die Landeliga B der Damen nächstes Jahr von zwei Fünfer- auf eine Achter-Gruppe umgebaut wird, hat jede Mannschaft zusätzlich zumindest eine Begegnung im Herbst. Der genaue Verlauf hängt von der Anzahl der Bundesliga-Absteigern ab.