Jahresstart mit besonders coolem Badespaß in Langenlebarn

Die Sportunion Langenlebarn lädt am 2. Jänner zu einem Schwimmwettbewerb der etwas anderen Sorte. Am kommenden Sonntag findet nämlich wieder das Biber-Schwimmen am Badeplatz in Langenlebarn statt.

Die Registrierung ist ab 13 Uhr vor Ort möglich. Der erste Bewerb ist das Allgemeine Biber-Schwimmen, bei dem ca 20 Meter im Wasser bewältigt werden müssen.

Outfits werden prämiert, Start ab 14.30 Uhr

Der Spaß steht natürlich im Vordergrund, immerhin werden auch lustige Outfits prämiert. Um 14:30 starten die Bewerbe über 100 sowie über 200 Meter. Eine halbe Stunde später folgen dann der Bewerb über 400 und für ganz ehrgeizige Schwimmer sogar der Bewerb über 1000 Meter, bevor es um 15:45 zur Siegerehrung geht.

Markus Floth, der zuletzt sogar in Abu Dhabi beim Grand Prix auf der großen Bühne stand (wir hatten berichtet, siehe hier) , wird mit Musik und Moderation durch das Event führen und für Speiß und Trank ist bereits ab 12 Uhr gesorgt und Dusch- und Umkleidekabinen sind vorhanden.

Die Anmeldung ist auch im Vorhinein unter biber@union-langenlebarn möglich, wobei um Bekanntgabe der geplanten Schwimmstrecke gebeten wird. Die Teilnehmer werden außerdem gebeten, ihren 2G plus Nachweis bereit zu halten. Zusätzliche Infos gibt es auch unter www.union-langenlebarn.at/biberschwimmen.