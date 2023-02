Runde der Wahrheit steht für Tullns Tischtennis-Damen an

Werbung

Nach äußerst souveränen Auftritten in der bisherigen Saison lacht die Tullner Damenmannschaft von der Tabellenspitze im unteren Playoff der 1. Bundesliga im Damentischtennis.

Dreizehn Siegen stehen keine einzige Niederlage und kein Unentschieden gegenüber und 39 Punkte stehen zu Buche. Die Verfolgerinnen kommen aus Wr. Neudorf (36 Punkte) und aus Kufstein (34 Punkte).

Ausgerechnet gegen diese beiden Teams stehen die Tullnerinnen am kommenden Wochenende bereits am Samstag an der Platte. Da wird nämlich im niederösterreichischen Hainfeld die zweite Frühjahrs-Sammelrunde ausgetragen und wohl auch die Vorentscheidung im Titelrennen fallen. Am Sonntag folgt dann das dritte Spiel: Das Derby gegen Oberes Triestingtal/Guntramsdorf.

Die Ausgangssituation ist gut. In der Hinrunde wurden die Teams aus Wr. Neudorf und Kufstein bekanntlich bezwungen. Dabei ging es aber äußerst knapp zur Sache. Gegen Wr. Neudorf setzten die Tullnerinnen sich mit 4:3 durch. Liu Yuan steuerte zwei Punkte und einen Sieg im Dopel mit Nina Skerbinz bei. Den vierten Punkt holte Skerbinz im duell mit Valentina Popova. Celine Panholzer musste sich zweimal knapp geschlagen geben.

Gegen Kufsten gab es einen 4:2-Erfolg. Liua Yuan erzielte zwei Punkte im Einzel, während Celine Panholzer und Nina Skerbinz jeweils einen Sieg und eine Niederlage verbuchten. Die Tullnerinnen müssen also in Topform agieren und dürfen sich keine Schwäche leisten, denn die Kontrahentinnen werden einerseits auf Revanche brennen und wissen andererseits, dass es sich wohl um die letzte Chance handelt, den Tullner Assen noch den Titel streitig zu machen.

Coach Hammerschmid: Wir sind gewarnt

„Wir sind auf jeden Fall gewarnt, denn diese Runde wird vorentscheidend im Titelkampf sein. Unsere Gegnerinnen verfügen allesamt über Top-Legionärinnen, die nicht leicht zu bezwingen sind. Nichtsdestotrotz haben wir gegen alle Mannschaften in der Hinrunde schon gewonnen und gehen zuversichtlich in die Partien“, gibt sich Damen-Coach Andi Hammerschmid optimistisch.