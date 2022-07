Tullnerin tanzte sich in Athen zu EM-Bronze

Werbung

Toller Erfolg für Lena Zellinger! Die 18-jährige Tullnerin reiste mit der Bronzemedaille im Gepäck von der Europameisterschaft im Cheerleading in Griechenland heim. Athen war Schauplatz der ICU European Cheerleading Championships. 2000 Athletinnen und Athleten aus 21 Nationen hatten sich für das Großereignis qualifiziert.

Lena Zellinger (vorne, 2.v.r.) mit ihren Milleniumdancers. Foto: Petra Godart

Für Österreich in der Kategorie Senior Team Cheer Jazz am Start: die Milleniumdancers. Sie tanzten ein hervorragendes Finale. Die ersten Drei waren nur durch jeweils fünf Zehntelpunkte getrennt und lagen damit so knapp beieinander wie schon lange nicht bei einer EM. Die Österreicherinnen mussten Slowenien und den siegreichen Griechinnen nur knapp den Vortritt lassen. „Leider waren die Judges am Finaltag geteilter Meinung, und das Blatt war knapp nicht auf unserer Seite. Wir können auf unsere Athletinnen und ihre Leistungen aber sehr stolz sein“, so Katharina Horky, Coach der Milleniumdancers Seniors. „Alle haben das ganze Jahr so hart gearbeitet und tausende von Stunden investiert.“

Besonders viel zu tun hatte Lena Zellinger. So „ganz nebenbei“ maturierte sie am BG/BRG Tulln mit ausschließlich Sehr gut. Die außerordentlich begabte Lauter-Einser-Schülerin möchte nach den wohlverdienten Ferien Architektur studieren.