Corona bremst Miedler aus

Auch nach zwei Jahren hat die Pandemie noch immer großen Einfluss auf den Sport. Dies bekam Lucas Miedler heuer bereits einige Male schmerzlich zu spüren. Zu Beginn des neuen Jahres hätte die aktuelle Nummer 288 der Weltrangliste eigentlich im Team Österreich beim ATP Cup in Sydney antreten wollen. Durch die gesundheitsbedingten Absagen von Dominic Thiem und Dennis Novak blieb ihm dies allerdings verwehrt. Somit starte Miedler seine Saison erst Mitte Jänner im italienischen Forli. Nach einer eher durchwachsenen Turnierwoche folgte schließlich der nächste Rückschlag – eine Covid-Infektion. „In Italien waren noch alle Tests negativ, aber ein paar Tage später hat es mich richtig erwischt“, äußerte sich Miedler zur Situation.

„In Italien waren noch alle Tests negativ, aber ein paar Tage später hat es mich richtig erwischt“

Damit verpasst der Tullner eine dreiwöchige Turnierserie in Indien. Beim ATP-250-Turnier in Pune wäre er mit Erfolgsdoppelpartner Alexander Erler im Hauptbewerb an den Start gegangen. In den darauffolgenden beiden Wochen wären zwei weitere (Challenger) Turniere in Indien geplant gewesen. „Bis jetzt ist fast alles, was ich mir vorgenommen habe, ins Wasser gefallen“, stellte Miedler fest. Nicht zuletzt, da auch die Indien-Turniere als Ersatzprogramm für die abgesagten Challenger in Puerto Rico und dem ATP-Doppel in Delray Beach herhalten sollten. „Etwas zu planen ist momentan mehr als schwierig“, so Miedler. Bevor die österreichische Nummer sechs weitere Saisonschritte in Angriff nimmt, steht für ihn jetzt erst einmal Erholung auf dem Programm. „Ich werde viel Wert auf eine gute Regeneration legen“, hieß es vom 25-Jährigen.

Doch allen Umständen zum Trotz, hat sich Lucas Miedler auch Ziele für die diesjährige Saison gesetzt. Im Doppel soll der Eintritt in die Top-100 so schnell wie möglich gelingen, um die Teilnahme bei ATP-250-Turnieren immer sicherer zu gestalten. Momentan steht der Tullner in der Doppelweltrangliste auf Platz 122. Auch im Einzel gilt es ein klares Ziel zu forcieren: „Es muss wieder in Richtung Top-200 gehen!“