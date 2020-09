Mario Vizvary und Nikola Aljetic, den der UHC Tulln erst kürzlich verpflichtet hatte, sind die ersten Tullner Sportler, die wegen der Corona-Krise ihre Karriere beendet haben. Beide gaben ihren Abschied bekannt, als sich die Herrenmannschaft in zehntägiger Quarantäne befand (die NÖN berichtete).

„Kann mir Quarantäne nicht leisten“

Vizvary selbst war noch im Urlaub, als der erste Spieler positiv auf Covid19 getestet wurde, musste sich selbst also nicht in Isolation begeben. Soweit möchte es der Tullner auch gar nicht erst kommen lassen. „Ich will es nicht darauf anlegen. Es war nur Glück, dass ich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub war. Der Beruf geht vor. Ich kann es mir nicht leisten, zuhause bleiben zu müssen, weil ein Mitspieler Corona hat“, so der 36-jährige Bautechniker.

Als Handballer berühre ich in jedem Bundesland andere Menschen. Die Gefahr, dass sich ein Spieler ansteckt, ist groß. Der Beruf geht vor.“ Mario Vizvary

Kurios: Erst am Vortag hatte er ein längeres Gespräch mit Obmann Bernd Zeh, in dem er ankündigte, aufhören zu wollen, sollte einmal eine Quarantäne notwendig sein. Und wie es der Teufel will, wurde am nächsten Tag der erste Corona-Fall innerhalb der Tullner Mannschaft bekannt.

Vizvary weiter: „Ich halte es eigentlich für unmöglich, dass unter den geltenden Bestimmungen die Saison zu Ende gespielt werden kann. Als Bundesliga-Handballer berühre ich in jedem Bundesland andere Menschen …“

Der Tormann, der mit Tulln österreichischer Cupsieger geworden ist und Europacup gespielt hat, war nach den Karriere-Enden von Johann Schmölz, Andras Bozso und Markus Wagesreiter der letzte Tullner, der die größten Erfolge der Klubgeschichte mitgeschrieben hat.

„Ich habe viel überlegt, und ja, es ist eine egoistische Entscheidung von mir. Andererseits habe ich nie eine fixe Zusage gemacht, dass ich weiter spiele. Seit Mitte März war ich bis auf ein einziges Training im Juli nicht mehr dabei …“

„Corona lässt mir keine andere Wahl“

„Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, ich habe seit meinem neunten Lebensjahr für den Handball gelebt“, begann Aljetic seine Nachricht in der Mannschafts-WhatsApp-Gruppe. „Die jetzige Situation lässt mir aber keine andere Wahl. Ich darf meinen Beruf in der Bank nicht riskieren, meinen Job nicht verlieren, da ich mit meiner Frau ab September eine Wohnung beziehe.“

„Ihr werdet die Liga auch ohne mich rocken“

Die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Quarantäne-Maßnahme sei groß. „Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass wieder ein Spieler positiv getestet wird.“ Freilich bestehe auch abseits der Handball-Halle die Möglichkeit, sich mit Corona zu infizieren, „aber es ist etwas anderes, wenn man sich im Handballsport bewusst der Gefahr aussetzt. Eine Ansteckung beispielsweise in der Straßenbahn ist dem Arbeitgeber leichter zu erklären.“ Aljetic schloss seine Nachricht mit der Bitte, seine Entscheidung zu verstehen, und den Worten: „Ihr werdet die Liga bestimmt auch ohne mich rocken.“

Das ist für die Zuschauer anders

Übrigens: Ein „Frei-Testen“ ist nicht erlaubt: Wird einmal eine behördliche Quarantäne auferlegt, bleibt sie selbst dann aufrecht, sollte ein negativer Corona-Test vorliegen.

Der UHC Tulln hat folgende Corona-Maßnahmen gesetzt: Maximal 500 Zuschauer dürfen in die Halle, am Weg vom und zum Sitzplatz ist das Tragen einer Gesichtsmaske vorgeschrieben, die Plätze sind nicht frei wählbar, sondern mit farbigen Aufklebern versehen. Beim Buffet gibt es eine „Einbahn-Regelung“. Saisonkarten werden keine aufgelegt.

jahr für den Handball gelebt“, begann Aljetic seine Nachricht in der Mannschafts-WhatsApp-Gruppe. „Die jetzige Situation lässt mir aber keine andere Wahl. Ich darf meinen Beruf in der Bank nicht riskieren, meinen Job nicht verlieren, da ich mit meiner Frau ab September eine Wohnung beziehe.“

„Ihr werdet die Liga auch ohne mich rocken“

Die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Quarantäne-Maßnahme sei groß. „Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass wieder ein Spieler positiv getestet wird.“ Freilich bestehe auch abseits der Handball-Halle die Möglichkeit, sich mit Corona zu infizieren, „aber es ist etwas anderes, wenn man sich im Handballsport bewusst der Gefahr aussetzt. Eine Ansteckung beispielsweise in der Straßenbahn ist dem Arbeitgeber leichter zu erklären.“ Aljetic schloss seine Nachricht mit der Bitte, seine Entscheidung zu verstehen, und den Worten: „Ihr werdet die Liga bestimmt auch ohne mich rocken.“

Das ist für die Zuschauer anders

Übrigens: Ein „Frei-Testen“ ist nicht erlaubt: Wird einmal eine behördliche Quarantäne auferlegt, bleibt sie selbst dann aufrecht, sollte ein negativer Corona-Test vorliegen.

Der UHC Tulln hat folgende Corona-Maßnahmen gesetzt: Maximal 500 Zuschauer dürfen in die Halle, am Weg vom und zum Sitzplatz ist das Tragen einer Gesichtsmaske vorgeschrieben, die Plätze sind nicht frei wählbar, sondern mit farbigen Aufklebern versehen. Beim Buffet gibt es eine „Einbahn-Regelung“. Saisonkarten werden keine aufgelegt.