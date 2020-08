Zwei Spieler der Herrenmannschaft des UHC Tulln (U 20) wurden positiv auf Covid 19 getestet. Das Training ist bis Freitag ausgesetzt, die Teilnahme am Weinviertel-Cup in Hollabrunn wurde abgesagt. „Die Spieler sind in Quarantäne. Wir halten uns mit Punkt und Beistrich an alle behördlichen Vorgaben“, so UHCT-Obmann Bernhard Zeh.

Wolfgang Stritzl Corona hat uns fest im Griff

Die Vorbereitungspartie gegen Korneuburg am Montag der Vorwoche fand noch statt. Sportlich war sie trotz Niederlage positiv zu bewerten. „Die Mannschaft hat eine Menge Potenzial.“ Dann rückte das Sportliche schnell in den Hintergrund. Denn mit dabei war auch der an Corona erkrankte Spieler. Folglich haben Korneuburgs Handballer ebenso Post von der BH bekommen, wurden von dieser allerdings als keiner hohen Infektionsgefahr ausgesetzt eingestuft. Da mittlerweile alle weiteren Tullner Tests negativ ausfielen und sich unabhängig davon einige Korneuburger freiwillig (negativ) testen ließen, kam Korneuburg ohne Quarantäne-Maßnahmen davon.

„Frei-Testen“ aus Isolation nicht erlaubt

Wird – wie im Fall der Tullner Herrenmannschaft – allerdings einmal eine behördliche Quarantäne ausgesprochen, entlässt die Ablegung eines negativen Corona-Tests die Spieler nicht aus ihrer Isolation. Das „Frei-Testen“ ist nur im Spitzensport, im Handball in der 1. Liga, vorgesehen und beschränkt sich dort allerdings auch nur auf Training und Spiel – die weitere „Verkehrsbeschränkung“ bleibt auch für negativ getestete Profis aufrecht.

„Wir haben zehn Tage nicht trainieren können, haben aber eine komplett neue Mannschaft“, so Trainer Zeljko Gasperov. Zeh sieht die Durchführung der Meisterschaft stark gefährdet. „Es ist für mich unvorstellbar, dass die Saison in normaler Form mit allen Runden ausgetragen werden kann. Außer die Vorgaben ändern sich noch.“

Zeh, als Top-Chirurg im Tullner Landesklinikum selbst ein Mediziner, kann sich eine Lockerung der Auflagen vorstellen. „Ich bin individual-medizinisch eingestellt, erkenne auch eine sich anbahnende unterschwellige Unzufriedenheit der Gesellschaft, was die Einschränkungen des sozialen Lebens betrifft.“ Aber natürlich sei es eine „ethische Geschichte“: „Die ältere Generation muss unbedingt geschützt werden. Corona ist eine Krankheit, die nicht unterschätzt werden darf, eine Krankheit, die wir noch viele Jahre haben werden. Covid 19 ist keine Grippe und nicht zu verharmlosen. Sie kann auch für junge Leute gefährlich werden.“