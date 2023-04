Große Erfolge für Tullner Läufer

Werbung

Louisa und Tim Luger sowie Fabian Grossberger, allesamt aus dem Bezirk Tulln, vertreten ihren Laufverein in Melk höchst erfolgreich.

Die 12-jährige Langenlebarnerin schaffte es bei den Vorbereitungs-Crossläufen in Wien zweimal aufs Stockerl in der U14. Dann verletzte sie sich allerdings bei ihrem zweiten Hobby, Fußballspielen, so schwer, dass sie die ganze Saison ausfällt. Damit kann sie ihren Titel im Vereinsteam bei den Crosslauf-Landesmeisterschaften und österreichischen Meisterschaften nicht verteidigen.

Ihr zehnjähriger Bruder Tim wartet schon seit einem Jahr auf seinen ersten Meisterschaftseinsatz. Bei den Crossläufen in Wien siegte er dreimal überlegen in der U12 mit mindestens 19 Sekunden Vorsprung. Sein Meisterschaftseinstand erfolgte dann bei der Crosslauf-Landesmeisterschaft in Melk. Als jüngster Teilnehmer in der U14 und mit Gipshand belegte er unter 18 Läufern Platz fünf (5:34 Minuten über 1400 Meter). Mit seinen Vereinskollegen Maximilian Gruber und Jonas Egger holte er Gold.

Als frischgebackener Landesmeister startete er – etwas übermütig – in die österreichische Meisterschaft in Ferlach über 1,7 km und kämpfte sich auf Platz 14 ins Ziel. Auch dort wurde er österreichischer Meister im Team.

Der Dritte im Bunde, der Tullner Handballspieler Fabian Grossberger, ging bei der Landesmeisterschaft auf Platz sieben noch leer aus. Dafür steigerte sich der Zwölfjährige bei der österreichischen Meisterschaft deutlich und belegte Rang zehn. Damit trug er ebenfalls zu Team-Gold bei.