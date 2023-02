Tischtennis: Tullnerinnen dürfen Meistersekt kaltstellen

Werbung

Wenn kein Wunder mehr geschieht, dann ist die Meisterschaft im Unteren Playoff der Damen Bundesliga seit diesem Wochenende entschieden.

Das Damenteam aus Tulln blieb in seinen drei Partien dieser Sammelrunde siegreich und ist damit weiterhin ungeschlagen. Neben dem Duell mit dern Nachzüglerinnen der SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf, die klar an die Tullnerinnen ging, standen aber zwei richtige Kracher — nämlich die Partien gegen Kufstein und Wr. Neudorf, die stärksten Konkurrentinnen in der Liga — auf dem Programm.

Am Samstag mussten Celine Panholzer und Nina Skerbinz die die Stärke der ungarischen Legionärinnen, mit denen Kufstein antrat, anerkennen. Liu Yuan steuerte aber im Einzel einen wichtigen Punkt bei und im entscheidenden Doppel beim Stand von 3:3 in Spielen, gelang Panholzer/Yuan der entscheidende Sieg.

Schwierige Vorzeichen im Schlagerspiel

Im Schlagerspiel gegen Wr. Neudorf sprach die Papierform eigentlich für die Kontrahentinnen. Doch die Tullnerinnen zeigten eine tolle Leistung. Besonders Nina Skerbinz stach diesmal heraus und bezwang sowohl Viktoria Truzsinkszki als auch Jennifer Henning, gegen die sie bis dahin noch keinen Sieg verbuchen konnte. Endstand: 5:1 für Tulln.

Die dritte Partie der Sammelrunde, das Duell mit der SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf, war nach den Siegen von Liu Yuan und Nina Skerbinz gegen die Legionärin Dominika Vizinova eine klare Angelegenheit.

Trainer Andreas Hammerschmid war begeistert von den gezeigten Leistungen: „Ich bin sehr stolz darauf, wie meine junge Mannschaft mit dem Druck umgegangen ist. Unsere Gegnerinnen waren praktisch durchwegs Legionärinnen auf Top-Niveau, weshalb ich mit den Leistungen und Ergebnissen sehr zufrieden bin. Besonders Nina hat trotz Müdigkeit durch zwei intensive Trainingslager im Vorfeld mit dem Sieg gegen Truzsinski ein weiteres Ausrufezeichen setzen können.“

Die Tullnerinnen haben sich somit noch weiter vom Feld abgesetzt. Bereits bei der kommenden Sammelrunde, die im März bestritten wird, besteht die Chance den Titel endgültig ins Trockene zu bringen.