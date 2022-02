Miedler verstärkt im März Team Österreich

Österreichs Davis-Cup-Team bekommt es in der Qualifikationsrunde des reformierten Traditionsbewerbs mit Südkorea zu tun. Neo-Kapitän Jürgen Melzer hat dafür nun seinen ersten Kader nominiert.

Mit dabei ist auch Tullns Tennis-Aushängeschild Lucas Miedler. Neben Dennis Novak, Jurij Rodionov, Philipp Oswald und Alexander Erler, wird der 25-Jährige das österreichische Aufgebot im Duell mit Südkorea verstärken. Gespielt wird am 4. und 5. März im Olympic Park von Seoul.

Für Miedler ist es nach dem Heimspiel gegen Uruguay 2020 in Premstätten die zweite Berufung ins österreichische Davis-Cup-Team. Damals kam es allerdings zu keinem Einsatz des Tullners.

Zweite Einberufung und erster Einsatz?

Dies könnte sich in Seoul durchaus ändern. Denn vergangene Saison empfahl sich Miedler, gemeinsam mit Alexander Erler, mit durchwegs starken Doppelleistungen. Mit einem erfahrenen Doppelspezialisten wie Philipp Oswald hält sich Kapitän Melzer eine weitere Option offen.

Doch bis die Österreicher am 24. Februar nach Südkorea aufbrechen, muss sich Miedler erst noch auf die weitere Regenation von seiner überwundenen Corona-Infektion konzentrieren. „Letzte Woche wurde ich durchgecheckt. Von den Werten her, passt wieder alles“, so Miedler zum aktuellen Status.

Miedler noch nicht bei 100 Prozent

„Bei 100 Prozent bin ich aber noch nicht, das merke ich deutlich.“ Die verbleibende Zeit bis zum Abflug will der Tullner für Aufbautrainings nutzen, um in Seoul wieder gänzlich fit zu sein. „Den Feinschliff hole ich mir dann vor Ort“, so der Plan.

Die Siegeschancen der Österreicher Südkorea stehen, zumindest am Papier, gut. Zwar steht mit Soon-Woo Kwon (Nr. 55 der Weltrangliste) der beste Mann der Begegnung auf Seiten der Heimmannschaft, allerdings findet sich der nächstbeste Südkoreaner erst jenseits der 350 wieder.

„Dennis oder Jurji können aber auch einen Spieler wie Kwon jederzeit schlagen“, so Miedler zuversichtlich. „Der Heimvorteil und Platzbelag (Hartplatz) helfen den Südkoreanern, dennoch haben wir gute Chancen, uns erneut für das große Davis-Cup-Finale zu qualifizieren.“