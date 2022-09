Tulln war ein guter Boden für Österreichs Tennis-Team

Werbung

Eine Woche nach den hochkarätige besetzten NÖ Open war Tulln jetzt Austragungsort des nächsten Tennisfests: Dem Davis-Cup-Duell zwischen Österreich und Pakistan, bei dem mit Luci Miedler sogar ein Lokalmatador auf dem Platz stand.

Für die Österreicher ging es in dieser Begegnung der Weltgruppe I darum, erneut die Qualifikationsrunde für die Davis-Cup-Finals 2023 bestreiten zu können. An dieser Qualifikation ist der Kader von Kapitän Jürgen Melzer im März dieses Jahres noch mit einer 1:3-Niederlage gegen Südkorea gescheitert.

Österreich klar in der Favoritenrolle

Die Vorzeichen für das Duell mit Pakistan waren eindeutig. Während Österreich mit Jurij Rodionov (ATP 137) und Filip Misolic (ATP 145) zwei Top-150 Spieler im Einzel sowie mit den Doppelspezialisten Lucas Miedler und Alexander Erler ein Top-100 Doppel zu Buche stehen hatte, verfügte bei den Pakistani lediglich ein einziger Spieler über ein aktuelles ATP-Ranking. Jener Pakistani ist vielen Tennisfans jedoch ein Begriff.

Der 42-jährige Aisam-ul-Haq Qureshi ist die ehemalige Nummer acht der Doppel-Weltrangliste und fungiert zurzeit als Playing Captain von Pakistan. Nichtsdestotrotz kamen die Österreicher, auch ohne die Teilnahme von Dominic Thiem und Dennis Novak, um eine haushohe Favoritenrolle nicht herum.

Den Beginn machte am Freitag Jurij Rodionov gegen Muhammad Shoaib. Der Klassenunterschied war deutlich und so dauerte es auch nur knapp eine Stunde bis der Niederösterreicher mit einem 6:3 und 6:1 Erfolg die Heimmannschaft in Führung brachte. „Die Bälle kamen langsamer als gewohnt, das war wohl die größte Schwierigkeit“, so Rodionov nach dem Match.

Gleich im Anschluss gab Filip Misolic sein Debut gegen Muzammil Murtaza und gewann den ersten Satz mit 6:1. Im zweiten Satz konnte der Pakistani immerhin fortlaufend seinen Aufschlag halten und spielte sich zur Überraschung vieler in ein Tiebreak. In diesem behielt Misolic allerdings die Nerven und stellte auf 2:0 für Österreich.

Der zweite Spieltag startete dann mit der Doppelbegegnung. Mit dem Tullner Lucas Miedler und seinem Tiroler Partner Alexander Erler stand das aktuell erfolgreichste österreichische Doppel für das Team von Jürgen Melzer am Tullner Center Court. „Ich kann es kaum erwarten, Österreich in meiner Heimatstadt zu vertreten. Diese Möglichkeit bekommen wohl die Wenigsten“, erzählte Miedler im Vorfeld.

Das Doppel war vorab wohl als die potenziell schwierigste Aufgabe dieser Davis-Cup-Begegnung erwartet worden. Immerhin stand mit Playing Captain Qureshi die ehemalige Nummer acht und aktuelle Nummer 57 der Doppelweltrangliste gegenüber. Das 42-jährige Aushängeschild des pakistanischen Tennis konnte bereits 18 Titel auf der ATP Tour einfahren und ist mit dem gleichaltrigen Rekordspieler für Pakistan, Aqeel Khan, immer für eine Überraschung gut. Das ließ Miedler und Erler aber kalt.

Gleich im ersten Aufschlagspiel der Gäste bissen sich Miedler und Erler in die Partie und zogen nach fünfmal Einstand mit dem Break zum 1:0 in Führung. Es folgte eine souveräne Vorstellung der beiden Österreicher, die sich den ersten Satz beim Stand von 5:3 mit einem weiteren Break sicherten.

Auch im zweiten Satz zeigten Miedler und Erler ihre Qualität. Beim Stand von 2:1 gelang das nächste Break. Mit einer fehlerfreien Aufschlagleistung ihrerseits verwalteten die Österreicher das Spiel, bis Erler die Partie beim Stand von 5:3 im zweiten Satz ausservierte. Bejubelt von den rund 700 bis 800 Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich trotz des stürmischen Wetters am TC Tulln eingefunden haben, sorgte das heimische Duo damit für die 3:0-Vorentscheidung.

Erleichterung nach Vorentscheidung

„Wir sind mega erleichtert, dass wir mit unserem Sieg die Vorentscheidung fixieren konnten“, so Miedler nach dem Match. Einen besonderen Dank sprach der Tullner neben den zahlreich erschienenen Fans, dem TCT und dem Team von Veranstalter Florian Leitgeb aus. „Ihr habt euch wirklich sehr um uns bemüht!“

Im letzten Spiel trafen noch Rodionov und Murtaza aufeinander. Auch hier ließ der Österreicher nichts anbrennen und stellte mit 6:2 und 6:2 den Endstand von 4:0 her. Damit hat das Team von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer im Februar nächsten Jahres erneut die Chance sich für die Davis-Cup-Finals zu qualifizieren. „Wir freuen uns schon darauf, wenn wir wieder in einer höheren Klasse angreifen dürfen“, so Miedler.