Neun Jahre lang hat Helga Heinl dem Tullner Basketballclub als Obfrau vorgestanden. Nun stand schon länger fest, dass sie ihr Amt zurücklegen möchte. Innerhalb des Vorstandes, in dem auch Alexander Liebhart tätig war, wurden die Optionen diskutiert und ein Auswahlverfahren durchgemacht.

Schließlich fiel sein Name. Immerhin ist Liebhart dem Verein schon seit seiner Jugend verbunden: „In den späten 90ern war ich Teil der H1-Kampfmannschaft und jetzt als aktiver Spieler bei den Admirals. Unsere beiden Kinder sind ebenfalls mit sehr viel Begeisterung für diesen tollen Sport in der U10 und U12 als aktive Spieler gemeldet.“ Seit zwei Jahren arbeitet Liebhart im Vorstand mit. „Jetzt übernehme ich als Obmann eine neue Herausforderung.“

Im Zuge des Wechsels schieden auch Robert Podeu (Schriftführer) und Harald Smetana (Kassier) aus dem Team aus. „Ich habe aus dem Verein heraus andere Mitglieder gefragt, ob sie nicht aktiv im Vorstand mitarbeiten wollen.“ Dabei wurde die neue Position des sportlichen Leiters ins Leben gerufen, die Michael Kausl übernimmt.

Das untermauert auch die Marschrichtung, der sich Liebharts Team verschrieben hat. Die Jugendarbeit soll weiter ausgebaut, der Trainerstab noch gezielter in diese Richtung ausgebildet, die Aufgaben insgesamt besser verteilt werden. „Wir wollen Basketball in Tulln populärer machen. Besonders die Jugendarbeit liegt mir – nicht nur wegen meiner beiden Kinder – am Herzen.“

Bisher ist der Verein recht gut durch die Pandemie gekommen, die Mitgliederzahlen sind stabil (derzeit ca. 100). Das ist vor allem dem großen Engagement der Trainer zu verdanken, die Online-Angebote ausgearbeitet hatten. Doch auch die Stadtgemeinde hat den Verein unterstützt, dem wichtige Einkommensquellen – wie der traditionelle BBC Heurigen – weggebrochen sind. Auch die 60-Jahr-Feier, die 2020 stattgefunden hätte, musste abgesagt werden.

Liebhart will aber nach vorne blicken. „Im Herbst wird der Vorstand mittel- und langfristige Ziele definieren. Der BBC ist ein Verein mit einer langen und erfolgreichen Geschichte und diese wollen wir weiterführen.“ Vom 9. bis 13. August lädt der BBC zum SommerCamp. Der Basketball-Heurigen soll heuer, wie gewohnt, im Rahmen der Gartenbaumesse (3. bis 6. September) stattfinden.